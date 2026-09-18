Benzin Az Yaksın Diye Arabalara 10 Bin TL'ye Büyü Yapmaya Başladılar!

Kendilerini büyücü, kahin veya cadı olarak tanıtan kişiler sosyal medya üzerinden çeşitli hizmetler pazarlıyor. Bu hizmetler arasında araçların yakıt tüketimini azaltan ritüeller, standart benzini premium kaliteye dönüştürdüğü iddia edilen büyüler ve araca musallat olduğu öne sürülen olumsuz enerjiyi temizleme seansları yer alıyor.

Bu sözde hizmetlerin fiyatı 210 dolara, yani güncel kura göre 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yakıt krizinden bunalan bazı sürücüler, çaresizlik içinde bu tür tekliflere yöneliyor.

Bilim insanları ise durumu net bir dille uyarıyor: yakıtın oktan oranı tamamen kimyasal bileşimine bağlı ve ritüel, büyü ya da araca uygulanan sembollerle hiçbir şekilde değiştirilemiyor.