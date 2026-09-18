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Benzin Az Yaksın Diye Arabalara 10 Bin TL'ye Büyü Yapmaya Başladılar!

Benzin Az Yaksın Diye Arabalara 10 Bin TL'ye Büyü Yapmaya Başladılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 19:01
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Rusya'da Ukrayna'nın petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ciddi bir yakıt krizi yaşanıyor. Bazı sözde büyücüler ve kahinler ise bu krizi fırsata çevirip sürücülere pahalı ritüeller satıyor.

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Rusya'da akaryakıt istasyonlarında saatlerce kuyruk oluşuyor

Rusya'da akaryakıt istasyonlarında saatlerce kuyruk oluşuyor

Ukrayna'nın Rusya sınırları içindeki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar, ülke genelinde ciddi bir yakıt krizine yol açtı. Birçok bölgede şoförler akaryakıt istasyonlarında saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Yakıt fiyatları da krizle birlikte hızla yükseliyor. Uzmanlara göre durumun kısa vadede düzelmesi beklenmiyor, bu da krizi gündelik hayatın önemli bir sorunu haline getiriyor.

Bu belirsizlik ortamında bazı kişiler durumu kendi çıkarları için kullanmaya başladı. Sosyal medyada büyücü, kahin ve cadı olduğunu iddia eden kişiler, çaresiz sürücülere yönelik yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirdi.

Sözde büyücüler sosyal medyada pahalı yakıt ritüelleri satıyor

Sözde büyücüler sosyal medyada pahalı yakıt ritüelleri satıyor

Kendilerini büyücü, kahin veya cadı olarak tanıtan kişiler sosyal medya üzerinden çeşitli hizmetler pazarlıyor. Bu hizmetler arasında araçların yakıt tüketimini azaltan ritüeller, standart benzini premium kaliteye dönüştürdüğü iddia edilen büyüler ve araca musallat olduğu öne sürülen olumsuz enerjiyi temizleme seansları yer alıyor.

Bu sözde hizmetlerin fiyatı 210 dolara, yani güncel kura göre 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yakıt krizinden bunalan bazı sürücüler, çaresizlik içinde bu tür tekliflere yöneliyor.

Bilim insanları ise durumu net bir dille uyarıyor: yakıtın oktan oranı tamamen kimyasal bileşimine bağlı ve ritüel, büyü ya da araca uygulanan sembollerle hiçbir şekilde değiştirilemiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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