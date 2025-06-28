Mussolini’yi Bile Dolandıran Efsane Türk Dolandırıcı: Eyüplü Halit
Eyüplü Halit, İstanbul sokaklarında kılık değiştiren bir efsaneydi. Onu diğer dolandırıcılardan ayıran şey, planlarının akıl almaz detaylara dayanmasıydı. Ne Galata Kulesi satması, ne sahte karakollar kurması, ne de Mussolini’yi kandırması abartı değil, hepsi yaşanmış olaylardı. Eyüplü Halit, okuma yazma bilmeden koskoca şehirde oyun kurmuştu. Türk sosyal tarihinin en renkli figürlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.
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Eyüplü Halit’in zekası sıradan dolandırıcılardan çok farklıydı.
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Galata Kulesi’ni ve Galata Köprüsü’nü satmasıyla yıllarca adı Sülün Osman’la anılan o hikayelerin perde arkasında aslında Eyüplü Halit vardı.
Eyüplü Halit’in en sık anılan dolandırıcılık yöntemi ise evlenme vaadiyle kandırdığı kadınlardı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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