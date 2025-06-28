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Mussolini’yi Bile Dolandıran Efsane Türk Dolandırıcı: Eyüplü Halit

Mussolini’yi Bile Dolandıran Efsane Türk Dolandırıcı: Eyüplü Halit

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.06.2025 - 15:30

Eyüplü Halit, İstanbul sokaklarında kılık değiştiren bir efsaneydi. Onu diğer dolandırıcılardan ayıran şey, planlarının akıl almaz detaylara dayanmasıydı. Ne Galata Kulesi satması, ne sahte karakollar kurması, ne de Mussolini’yi kandırması abartı değil, hepsi yaşanmış olaylardı. Eyüplü Halit, okuma yazma bilmeden koskoca şehirde oyun kurmuştu. Türk sosyal tarihinin en renkli figürlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.

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Eyüplü Halit’in zekası sıradan dolandırıcılardan çok farklıydı.

Eyüplü Halit’in zekası sıradan dolandırıcılardan çok farklıydı.

Sultanahmet Cezaevi’ndeyken, bir İtalyan kasa hırsızıyla aynı koğuşa düşmesi ona altın tepsiyle sunulmuş bir fırsat gibiydi. İtalyanca bilmediği için çaresiz kalan bu İtalyan mahkumu, Eyüplü Halit kısa sürede etkisi altına aldı. Onunla Fransızca ve Rumca konuşarak güvenini kazandı. Halit, bu mahkumu Mussolini’ye duygu yüklü bir mektup yazmaya ikna etti.

Mektupta Halit, Mussolini’ye büyük bir hayranlık duyduğunu, İtalya’yı desteklediği için hapse atıldığını ve ailesinin açlıktan perişan olduğunu yazdırdı. Olaylar kısa sürede büyüdü. İtalyan Başkonsolosu, bizzat Sultanahmet Cezaevi’ne geldi ve Halit’e Mussolini’den gelen para dolu bir zarf teslim etti. Cezaevinde herkes şoktaydı. Diplomasiden güvenlik makamlarına kadar herkes Eyüplü Halit’in çevirdiği bu işi anlamaya çalıştı ama iş işten geçmişti. Mussolini bile Eyüplü Halit’in kurduğu bu oyunda dolandırılanlardan biri oldu.

Galata Kulesi’ni ve Galata Köprüsü’nü satmasıyla yıllarca adı Sülün Osman’la anılan o hikayelerin perde arkasında aslında Eyüplü Halit vardı.

Galata Kulesi’ni ve Galata Köprüsü’nü satmasıyla yıllarca adı Sülün Osman’la anılan o hikayelerin perde arkasında aslında Eyüplü Halit vardı.

O dönemlerde kılık değiştiren, şehirde “İstanbul Beyefendisi” gibi dolaşan Halit, yabancılara İstanbul’un simgelerini satmakta usta olmuştu. Eğitimi yoktu ama mükemmel bir gözlemciydi, dil bilen, ortamı iyi koklayan bir oyuncuydu.

Galata Kulesi, Dolmabahçe Saat Kulesi gibi yapıları yabancılara satma hikayeleri zamanla başkalarına mal edilse de gerçek kahramanın Eyüplü Halit olduğu sonradan ortaya çıktı. Halit, işin içine güven, dil bilgisi ve doğru zamanda doğru insanı bulma becerisini ekleyerek bu dolandırıcılıkları ustalıkla gerçekleştirmişti. Zamanla bu hikayeler şehir efsanesi oldu ama asıl planlayıcının Eyüplü Halit olduğu unutuldu.

Eyüplü Halit’in en sık anılan dolandırıcılık yöntemi ise evlenme vaadiyle kandırdığı kadınlardı.

Eyüplü Halit’in en sık anılan dolandırıcılık yöntemi ise evlenme vaadiyle kandırdığı kadınlardı.

Onlarca kadını, kendisine aşık ederek parasını alıyor ve izini kaybettiriyordu. Kadınlara bazen zabıta memuru kılığında yaklaşıyor, bazen de onları yasa dışı işlerle suçlayarak tehdit ediyordu. Hakkında açılan davalar gazetelerde geniş yer buldu ancak Halit her seferinde bir şekilde kurtulmayı başardı.

Sonunda dolandırdığı kadınlardan biri, Arnavut kökenli bir ailenin kızıydı. Kızın abisi ise bir polis memuruydu ve bu işi kişisel bir mesele haline getirdi. Halit, cezaevinde bir anda koğuşunun değiştirildiğini öğrendi ve yeni koğuşunda Arnavut mahkumlarla birlikte kaldı. Halit için bu son koğuş oldu, geceyi bile geçiremeden hayatını kaybetti. Eyüplü Halit arkasında Mussolini’ye kadar uzanan dolandırıcılık efsaneleri bıraktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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