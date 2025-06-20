Osmanlı Döneminin Padişahı II. Mahmud Neden "Gavur Padişah" Olarak Anılıyordu?

Yaptığı reformlar, devletin tüm yapısını yeniden inşa etti. Özellikle Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırması ve yerine kurduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu, askeri gücü modernleştirme yolunda attığı en büyük adımdı. Bu yeni orduya camiler yapıldı, imamlar atandı ve dini düzen yeniden tanımlandı.

Ancak yaptığı değişiklikler, özellikle de kılık kıyafetle ilgili olanlar büyük tepki gördü. Avrupai tarzda fes, ceket ve pantolonun zorunlu hale gelmesi, halkın geleneklerine ters düştü. Askeriyeye üniformalı imamlar atanması bile bidat olarak görülüyordu. Mahmud’un dini ihmal ettiğini, hatta batılılaştığını iddia edenler vardı. Oysa tam tersi bir anlayışla hareket ediyor, dini kuralların daha düzenli uygulanmasını hedefliyordu. Ama anlatamadı, halk anlamadı.