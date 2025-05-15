Dünyanın İlk Siyahi Pilotu Osmanlı’dan Çıktı: Arap Ahmet Ali’nin Unutulan Hikayesi
Pilot deyince akla gelen ilk şeylerden biri havacılıkta öncülerdir. Ancak bu öncüler arasında Osmanlı’dan çıkan bir isim çoğu kişi tarafından bilinmez. Ahmet Ali Çelikten, dünyanın ilk siyahi askeri pilotuydu. Onun hikayesi, sadece teknik başarılarla değil, toplumsal önyargılara karşı duruşuyla da dikkat çeker. Bu başarı, Afro-Türk kimliğinin gökyüzüne açılan kapısı oldu.
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1883 yılında İzmir’de doğan Ahmet Ali, Afrika’nın Bornu bölgesinden Osmanlı’ya getirilen bir kadının torunuydu.
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1916’da pilot olarak görev yapmaya başlayan Ahmet Ali, 1917’de Berlin’e gönderilerek havacılık eğitimi aldı.
Savaş sonrası Ahmet Ali Konya’dan İzmir Güzelyalı’ya, ardından da Hava Müşteşarlığı’na atandı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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