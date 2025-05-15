Dünyanın İlk Siyahi Pilotu Osmanlı’dan Çıktı: Arap Ahmet Ali’nin Unutulan Hikayesi

Osmanlı, Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip ederken, onun gibi denizci geçmişi olan subayları uçak teknisyeni olarak göndermişti ama Ahmet Ali bununla yetinmedi. Uçmayı da öğrendi ve tam anlamıyla pilot oldu. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı saflarında çeşitli hava operasyonlarında yer aldı.

Savaştan sonra Anadolu’ya geçti ve Kurtuluş Savaşı döneminde Konya’da görev aldı. İstanbul’dan Anadolu’ya uçak kaçırmak, düşman gemilerini gözetlemek, hava üslerinde aktif görev almak gibi kritik rollerde bulundu. Gösterdiği cesaret ve sadakat sebebiyle maaşı kesildiği dönemler olsa da görevine gönüllü olarak devam etti.