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Az Daha ABD ve İngiltere'nin Birbirine Düşmesine Sebep Olan Olay: Domuz Savaşı

Az Daha ABD ve İngiltere'nin Birbirine Düşmesine Sebep Olan Olay: Domuz Savaşı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.04.2025 - 15:14

Olay, sıradan bir çiftçinin bahçesinde patateslerini yiyen bir domuzu vurmasıyla başladı. Domuzun sahibi İngiliz, çiftçi Amerikalıydı ve her ikisi de aynı adada yaşayıp o toprakların kendilerine ait olduğunu düşünüyordu. Birkaç gün içinde, bu küçük tartışma uluslararası bir krize dönüştü ve iki ülke, yüzlerce askerle karşı karşıya geldi. Ne var ki işler düşündüğünüz gibi bir savaşa dönüşmedi ama son derece ilginç bir şekilde tarihe geçti. Üstelik bu olayın arkasında çok daha derin bir sınır anlaşmazlığı vardı. Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Olay, aslında yıllardır çözülemeyen bir sınır meselesinin patlak vermesiydi.

Olay, aslında yıllardır çözülemeyen bir sınır meselesinin patlak vermesiydi.

1846 yılında ABD ile İngiltere, Oregon Antlaşması’nı imzalayarak Kanada ve ABD arasındaki sınırları kabaca belirlemişti. Ancak haritalar net olmadığından, Vancouver Adası çevresinde yer alan San Juan Adaları üzerindeki deniz sınırı konusunda iki taraf da farklı yorumlar getiriyordu. 

İngilizler sınırın doğudaki Rosario Boğazı’ndan, Amerikalılar ise batıdaki Haro Boğazı’ndan geçmesi gerektiğini savunuyordu. Bu belirsizlik yüzünden her iki ülke de San Juan Adası üzerinde hak iddia etti. İngilizler adada Hudson’s Bay Company aracılığıyla koyun çiftliği kurarken, Amerikalı yerleşimciler de aynı adaya gelip araziler talep etmeye başladılar ve işte tam bu ortamda bir domuz krizi patlak verdi.

Bir domuzun patates yemesiyle başlayan olay, birkaç hafta içinde iki ülkenin askerî karşılaşmasına dönüştü.

Bir domuzun patates yemesiyle başlayan olay, birkaç hafta içinde iki ülkenin askerî karşılaşmasına dönüştü.

Amerikalı çiftçi Lyman Cutlar, bahçesindeki ürünleri sürekli eşeleyen domuzu vurduğunda sadece kendi toprağını koruduğunu düşünüyordu. Ancak domuz, İngiliz Hudson’s Bay Company çalışanı Charles Griffin’e aitti ve Griffin, 10 dolar yerine 100 dolar tazminat isteyince işler çığırından çıktı. 

İngilizler Cutlar’ı tutuklamakla tehdit edince Amerikalı yerleşimciler ordu desteği talep etti. ABD, San Juan’a asker gönderdi; İngiltere ise buna karşılık üç savaş gemisi yolladı. Bir noktada adada 461 Amerikan askeri 14 top ile konuşlanmışken, karşılarında 70 toplu 5 İngiliz savaş gemisinden oluşan 2.000 kişilik bir güç duruyordu ve tüm bunlar, bir domuz yüzündendi...

Savaşın eşiğine gelen bu absürt kriz, aklıselimin devreye girmesiyle şans eseri yatıştı.

Savaşın eşiğine gelen bu absürt kriz, aklıselimin devreye girmesiyle şans eseri yatıştı.

Dönemin İngiliz Amirali Robert Baynes, valisinin emrine rağmen 'iki büyük milletin bir domuz yüzünden savaşamayacağını' söyleyerek saldırı emrini reddetti. Aynı dönemde ABD Başkanı James Buchanan da gerginliği yatıştırmak için General Winfield Scott’u gönderdi ve yapılan görüşmeler sonucunda geçici bir çözüm olarak adada iki ülkenin de asker bulundurmasına izin verildi. 

Böylece San Juan Adası, tam 12 yıl boyunca ortak işgalle idare edildi. Bu süreçte iki ordunun askerleri birlikte spor turnuvaları düzenledi, ulusal günleri birlikte kutladı ve birbirlerinin kamplarına ziyarete gitti. Hatta dönemin en büyük tehditlerinden biri, adadaki aşırı alkol tüketimi olarak kayıtlara geçti.

Olay nihayet 1872’de sonuçlandı ama kimin kazandığına bir Alman imparator karar verdi.

Olay nihayet 1872’de sonuçlandı ama kimin kazandığına bir Alman imparator karar verdi.

Yıllar süren bu tuhaf gerilim ancak 1871’de imzalanan Washington Antlaşması sayesinde uluslararası tahkime taşındı. Hakem olarak Alman İmparatoru I. Wilhelm belirlendi ve tarafları dinleyen tahkim heyeti bir yıl süren görüşmeler sonunda kararını verdi. San Juan Adası, ABD sınırları içinde kalacaktı. 

Böylece Haro Boğazı, resmi deniz sınırı olarak kabul edildi. Bu kararla birlikte tarihin en sessiz savaşlarından biri, nihayet sona erdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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