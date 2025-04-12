Az Daha ABD ve İngiltere'nin Birbirine Düşmesine Sebep Olan Olay: Domuz Savaşı
Olay, sıradan bir çiftçinin bahçesinde patateslerini yiyen bir domuzu vurmasıyla başladı. Domuzun sahibi İngiliz, çiftçi Amerikalıydı ve her ikisi de aynı adada yaşayıp o toprakların kendilerine ait olduğunu düşünüyordu. Birkaç gün içinde, bu küçük tartışma uluslararası bir krize dönüştü ve iki ülke, yüzlerce askerle karşı karşıya geldi. Ne var ki işler düşündüğünüz gibi bir savaşa dönüşmedi ama son derece ilginç bir şekilde tarihe geçti. Üstelik bu olayın arkasında çok daha derin bir sınır anlaşmazlığı vardı. Gelin bakalım...
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Olay, aslında yıllardır çözülemeyen bir sınır meselesinin patlak vermesiydi.
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Bir domuzun patates yemesiyle başlayan olay, birkaç hafta içinde iki ülkenin askerî karşılaşmasına dönüştü.
Savaşın eşiğine gelen bu absürt kriz, aklıselimin devreye girmesiyle şans eseri yatıştı.
Olay nihayet 1872’de sonuçlandı ama kimin kazandığına bir Alman imparator karar verdi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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