Az Daha ABD ve İngiltere'nin Birbirine Düşmesine Sebep Olan Olay: Domuz Savaşı

Dönemin İngiliz Amirali Robert Baynes, valisinin emrine rağmen 'iki büyük milletin bir domuz yüzünden savaşamayacağını' söyleyerek saldırı emrini reddetti. Aynı dönemde ABD Başkanı James Buchanan da gerginliği yatıştırmak için General Winfield Scott’u gönderdi ve yapılan görüşmeler sonucunda geçici bir çözüm olarak adada iki ülkenin de asker bulundurmasına izin verildi.

Böylece San Juan Adası, tam 12 yıl boyunca ortak işgalle idare edildi. Bu süreçte iki ordunun askerleri birlikte spor turnuvaları düzenledi, ulusal günleri birlikte kutladı ve birbirlerinin kamplarına ziyarete gitti. Hatta dönemin en büyük tehditlerinden biri, adadaki aşırı alkol tüketimi olarak kayıtlara geçti.