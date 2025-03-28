Sistem Hatasını da Kendi Düzeltti! Uzaya Giden İlk Kadın Valentina Tereshkova’nın Hikayesi
Sistem Hatasını da Kendi Düzeltti! Uzaya Giden İlk Kadın Valentina Tereshkova’nın Hikayesi
Tarihe geçen ilk kadın astronot olarak bilinen Valentina Tereshkova, aslında yoksul bir çiftçi ailesinden gelen, tekstil fabrikasında çalışan sıradan bir gençti. Ta ki paraşütçülük tutkusuyla başlayan yolculuğu, onu uzaya taşıyana kadar…
1963 yılında Vostok 6 ile uzaya çıkan Tereshkova, yalnızca dünya yörüngesinde 48 tur atmakla kalmadı, aynı zamanda bir sistem hatasını da bizzat düzelterek dönüşünü sağladı. Gerçek bir uzay kahramanıydı ama hikayesi pek anlatılmadı. Gelin, gölgede kalmış bu olağanüstü başarıya birlikte bakalım.
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1937’de Rusya’nın Yaroslavl bölgesinde doğan Valentina Tereshkova, daha çocuk yaşta ailesine destek olmak için okulu bırakmak zorunda kaldı.
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16 Haziran 1963’te, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan Tereshkova, dünya yörüngesinde tam 48 tur attı.
Uzaydaki başarısı dünya basınında büyük yankı uyandırdı ama Amerikan medyası onun yeterince “nitelikli” olmadığını iddia etti.
Tereshkova, uzay görevinden sonra da boş durmadı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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