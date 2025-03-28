Sistem Hatasını da Kendi Düzeltti! Uzaya Giden İlk Kadın Valentina Tereshkova’nın Hikayesi

Tarihe geçen ilk kadın astronot olarak bilinen Valentina Tereshkova, aslında yoksul bir çiftçi ailesinden gelen, tekstil fabrikasında çalışan sıradan bir gençti. Ta ki paraşütçülük tutkusuyla başlayan yolculuğu, onu uzaya taşıyana kadar…

1963 yılında Vostok 6 ile uzaya çıkan Tereshkova, yalnızca dünya yörüngesinde 48 tur atmakla kalmadı, aynı zamanda bir sistem hatasını da bizzat düzelterek dönüşünü sağladı. Gerçek bir uzay kahramanıydı ama hikayesi pek anlatılmadı. Gelin, gölgede kalmış bu olağanüstü başarıya birlikte bakalım.

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