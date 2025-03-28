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Sistem Hatasını da Kendi Düzeltti! Uzaya Giden İlk Kadın Valentina Tereshkova’nın Hikayesi

Sistem Hatasını da Kendi Düzeltti! Uzaya Giden İlk Kadın Valentina Tereshkova’nın Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 15:01

Tarihe geçen ilk kadın astronot olarak bilinen Valentina Tereshkova, aslında yoksul bir çiftçi ailesinden gelen, tekstil fabrikasında çalışan sıradan bir gençti. Ta ki paraşütçülük tutkusuyla başlayan yolculuğu, onu uzaya taşıyana kadar… 

1963 yılında Vostok 6 ile uzaya çıkan Tereshkova, yalnızca dünya yörüngesinde 48 tur atmakla kalmadı, aynı zamanda bir sistem hatasını da bizzat düzelterek dönüşünü sağladı. Gerçek bir uzay kahramanıydı ama hikayesi pek anlatılmadı. Gelin, gölgede kalmış bu olağanüstü başarıya birlikte bakalım.

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1937’de Rusya’nın Yaroslavl bölgesinde doğan Valentina Tereshkova, daha çocuk yaşta ailesine destek olmak için okulu bırakmak zorunda kaldı.

1937’de Rusya’nın Yaroslavl bölgesinde doğan Valentina Tereshkova, daha çocuk yaşta ailesine destek olmak için okulu bırakmak zorunda kaldı.

Annesi gibi o da bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı ama onun kalbi gökyüzünde atıyordu. Genç yaşta paraşütle atlamaya başlayan Tereshkova, bu alandaki yeteneğiyle dikkat çekti. Henüz 22 yaşındayken düzenli olarak gökyüzüne atlayan bir sporcu olmuştu.

Tam bu sırada Sovyetler ile ABD arasındaki uzay yarışı alevlenmişti. Sovyetler, kadın kozmonot göndermek istiyordu. Tereshkova, bu tarihi fırsatı yakalayabilmek için gönüllü oldu. 1962’de sadece beş kadın kozmonot adayı seçildi ve Tereshkova aralarından sıyrılmayı başardı.

16 Haziran 1963’te, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan Tereshkova, dünya yörüngesinde tam 48 tur attı.

16 Haziran 1963’te, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan Tereshkova, dünya yörüngesinde tam 48 tur attı.

Uzayda geçirdiği yaklaşık üç gün boyunca, bitkiler ve hayvanlar üzerinde deneyler yaptı, veri topladı ve vücudunun değişimlerini gözlemledi. Ama bu uçuş göründüğü kadar sorunsuz değildi. Araç yanlış bir yörüngeye girerek dünyadan uzaklaşmaya başladı.

Bu noktada Tereshkova, eğitimde öğrendiklerini devreye soktu. Kontrolleri kullanarak hatayı düzeltti ve aracın doğru yörüngeye oturmasını sağladı. Kritik müdahale, belki de hayatını kurtardı. Ancak sistemsel hatayı, 30 yıl boyunca kimseye söylemedi.

Uzaydaki başarısı dünya basınında büyük yankı uyandırdı ama Amerikan medyası onun yeterince “nitelikli” olmadığını iddia etti.

Uzaydaki başarısı dünya basınında büyük yankı uyandırdı ama Amerikan medyası onun yeterince “nitelikli” olmadığını iddia etti.

Hatta bir dergide, onun yerine “mavi gözlü sarışın” başka bir astronotun uzaya gitmesi gerektiği ima edildi. Sovyet basını da çok farklı değildi. Bir bilim insanı, Tereshkova’nın uzayda histerik olduğunu iddia etti. Halbuki yaşadığı mide bulantısı, uzayda bulunan herkesin yaşadığı bir durumdu.

Tüm bunlara rağmen Tereshkova geri adım atmadı. Uzay görevinden sonra, kadın kozmonotların dışlanmasına karşı çıktı ve 'Dünya’da kadınlar erkeklerle aynı riski alıyorsa, uzayda neden almasın?' diyerek sistemin erkek egemen yapısına meydan okudu.

Tereshkova, uzay görevinden sonra da boş durmadı.

Tereshkova, uzay görevinden sonra da boş durmadı.

Zhukovsky Hava Kuvvetleri Akademisi’ne girdi, mühendislik alanında doktora yaptı. Sovyetler Birliği döneminde politikaya atıldı, kadın hakları ve bilimsel gelişmeler adına aktif rol aldı. SSCB’nin dağılmasından sonra bile, ülkede saygı duyulan bir devlet insanı olarak varlığını sürdürdü.

2007’de, 70. yaş gününde Mars’a gitmeye gönüllü olduğunu açıkladı:

'Param olsa, Mars’a gitmek isterdim. Geri dönmesem de olur. Bu ilk kozmonotların hayaliydi.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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