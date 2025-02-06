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Tarihte Yaşandığına İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Olaylar

Tarihte Yaşandığına İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Olaylar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 15:50

Tarih boyunca öyle olaylar yaşandı ki duyanları hayrete düşürdü. Bazıları o kadar garip ki gerçekten olmuş olabileceklerini düşünmek bile zor. Ancak ne kadar inanılmaz olsalar da bunlar tarih sayfalarına kazındı. Bazı kararlar büyük felaketlere yol açarken, bazıları ise sadece ilginç bir detay olarak kaldı. İşte tarihin en tuhaf ama tamamen gerçek olayları!

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1. Bir Papa, Ölmüş Selefini Mahkemeye Çıkardı!

1. Bir Papa, Ölmüş Selefini Mahkemeye Çıkardı!

9. yüzyılda papalar, Kutsal Roma İmparatoru'nu taçlandırma yetkisine sahipti. Bu da onları politik entrikaların tam ortasına yerleştiriyordu. Papa VI. Stephen’ın selefi Formosus, İmparatorluk tacını önce Spoleto Dükü'ne, ardından oğluna vermişti. Ancak daha sonra bu kararından vazgeçip Doğu Frank Kralı Arnulf'u taçlandırdı. Ne var ki, Arnulf kısa süre içinde felç geçirdi ve Almanya'ya döndü, Formosus da hayatını kaybetti.

VI. Stephen tahta geçtiğinde bu taçlandırma hala tartışma konusuydu. Stephen, Lambert'in tarafındaydı ve Formosus'un tüm kararlarını geçersiz kılmak istiyordu. Çözüm mü? Formosus’un dokuz aylık cesedini mahkemeye çıkarmak!

VI. Stephen tahta geçtiğinde bu taçlandırma hala tartışma konusuydu. Stephen, Lambert'in tarafındaydı ve Formosus'un tüm kararlarını geçersiz kılmak istiyordu. Çözüm mü? Formosus’un dokuz aylık cesedini mahkemeye çıkarmak!

Ceset, yalan beyanda bulunmak ve kilise kanunlarını ihlal etmekle suçlandı, suçlu bulundu ve Tiber Nehri'ne atıldı

2. I. Dünya Savaşı, Yanlış Sokaktan Dönüldüğü İçin Başladı!

2. I. Dünya Savaşı, Yanlış Sokaktan Dönüldüğü İçin Başladı!

Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand ve eşi Sophie, 1914’te Saraybosna’yı ziyaret ettiğinde, Sırp milliyetçileri bu ziyareti büyük bir fırsat olarak gördü. Suikast planı hazırlandı ama işler planlandığı gibi gitmedi. Sabah saatlerinde yapılan ilk saldırı başarısız oldu; atılan bomba aracın tentesinden sekip başka bir araca zarar verdi.

Ancak Franz Ferdinand, yaralanan askerleri ziyaret etmek istedi. Konvoy, hastaneye giderken yanlış bir sokağa döndü ve şansa bakın ki, o sokakta tesadüfen diğer suikastçı Gavrilo Princip bekliyordu!

Ancak Franz Ferdinand, yaralanan askerleri ziyaret etmek istedi. Konvoy, hastaneye giderken yanlış bir sokağa döndü ve şansa bakın ki, o sokakta tesadüfen diğer suikastçı Gavrilo Princip bekliyordu!

Princip, Arşidük ve eşini öldürdü. Bu olay, I. Dünya Savaşı’nın fitilini ateşledi.

3. Benjamin Franklin Kendini Elektrik Vererek Pişirmeye Kalkıştı!

3. Benjamin Franklin Kendini Elektrik Vererek Pişirmeye Kalkıştı!

Benjamin Franklin'in ünlü uçurtma deneyini hepimiz duymuşuzdur. Fırtınalı havada uçurtma uçurup elektriği keşfetmişti, değil mi? Aslında o deneyde yalnızca hafif bir statik elektrik şoku aldı ve asıl ciddi elektrik çarpmasını akşam yemeği yaparken yaşadı!

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Franklin, elektriğin etleri daha yumuşak yaptığına inanıyordu. 1749'da bir hindi pişirmeye çalışırken yanlışlıkla elektrik üreten bir cihaz olan Leyden kavanozlarından birine dokundu ve ağır elektrik şoku geçirdi.

Franklin, elektriğin etleri daha yumuşak yaptığına inanıyordu. 1749'da bir hindi pişirmeye çalışırken yanlışlıkla elektrik üreten bir cihaz olan Leyden kavanozlarından birine dokundu ve ağır elektrik şoku geçirdi.

4. Oyun O Kadar Kötüydü ki Binlerce Kopyası Çöle Gömüldü!

4. Oyun O Kadar Kötüydü ki Binlerce Kopyası Çöle Gömüldü!

1980’lerde Atari, video oyun pazarının %80'ini elinde tutuyordu. Pong ve Centipede gibi oyunlar büyük başarı yakalamıştı. Steven Spielberg, E.T. filmi için bir oyun yapılmasını önerdiğinde Atari başkanı Steve Ross, telif hakları için tam 21 milyon dolar ödedi. Ancak oyun geliştiricisi Howard Scott Warshaw’ın oyunu tamamlaması için yalnızca beş haftası vardı!

Sonuç? E.T. oyun tarihinin en kötü oyunlarından biri oldu. Oyuncular, karakterin sürekli çukura düşmesinden ve çıkamamasından şikayet etti. Sadece 1.5 milyon kopya satıldı ve milyonlarca kopya ellerinde kaldı.

Sonuç? E.T. oyun tarihinin en kötü oyunlarından biri oldu. Oyuncular, karakterin sürekli çukura düşmesinden ve çıkamamasından şikayet etti. Sadece 1.5 milyon kopya satıldı ve milyonlarca kopya ellerinde kaldı.

Atari ne yaptı dersiniz? Binlerce oyunu New Mexico’daki bir çöle gömdü! 2014’te bir belgesel ekibi bu gömülü oyunları buldu ve kazıdı.

5. ABD Hükümeti, İnsanları İçki İçmemeleri İçin Zehirledi!

5. ABD Hükümeti, İnsanları İçki İçmemeleri İçin Zehirledi!

1920'lerde Amerika’da Prohibition (İçki Yasağı) dönemi başlamıştı ama insanlar içkiden vazgeçmiyordu. Hükümet, içki tüketimini durduramayınca içkileri zehirleme yöntemine başvurdu.

O dönemde kaçak içkiler genellikle metanol gibi endüstriyel alkollerden üretiliyordu. Hükûmet, bu zaten zararlı olan alkolleri daha da tehlikeli hale getirdi. Metanol oranı artırıldı ve içine benzin, cıva, kloroform gibi maddeler eklendi.

O dönemde kaçak içkiler genellikle metanol gibi endüstriyel alkollerden üretiliyordu. Hükûmet, bu zaten zararlı olan alkolleri daha da tehlikeli hale getirdi. Metanol oranı artırıldı ve içine benzin, cıva, kloroform gibi maddeler eklendi.

Sonuç mu? 1926 Noel’inde 66 kişi, 1927 Yeni Yılı’nda ise 41 kişi zehirlenerek öldü. Tahminlere göre, zehirli içkiler yüzünden toplamda 10.000 kişi hayatını kaybetti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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