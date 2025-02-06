Tarihte Yaşandığına İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Olaylar
Tarihte Yaşandığına İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Olaylar
Tarih boyunca öyle olaylar yaşandı ki duyanları hayrete düşürdü. Bazıları o kadar garip ki gerçekten olmuş olabileceklerini düşünmek bile zor. Ancak ne kadar inanılmaz olsalar da bunlar tarih sayfalarına kazındı. Bazı kararlar büyük felaketlere yol açarken, bazıları ise sadece ilginç bir detay olarak kaldı. İşte tarihin en tuhaf ama tamamen gerçek olayları!
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1. Bir Papa, Ölmüş Selefini Mahkemeye Çıkardı!
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VI. Stephen tahta geçtiğinde bu taçlandırma hala tartışma konusuydu. Stephen, Lambert'in tarafındaydı ve Formosus'un tüm kararlarını geçersiz kılmak istiyordu. Çözüm mü? Formosus’un dokuz aylık cesedini mahkemeye çıkarmak!
2. I. Dünya Savaşı, Yanlış Sokaktan Dönüldüğü İçin Başladı!
Ancak Franz Ferdinand, yaralanan askerleri ziyaret etmek istedi. Konvoy, hastaneye giderken yanlış bir sokağa döndü ve şansa bakın ki, o sokakta tesadüfen diğer suikastçı Gavrilo Princip bekliyordu!
3. Benjamin Franklin Kendini Elektrik Vererek Pişirmeye Kalkıştı!
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Franklin, elektriğin etleri daha yumuşak yaptığına inanıyordu. 1749'da bir hindi pişirmeye çalışırken yanlışlıkla elektrik üreten bir cihaz olan Leyden kavanozlarından birine dokundu ve ağır elektrik şoku geçirdi.
4. Oyun O Kadar Kötüydü ki Binlerce Kopyası Çöle Gömüldü!
Sonuç? E.T. oyun tarihinin en kötü oyunlarından biri oldu. Oyuncular, karakterin sürekli çukura düşmesinden ve çıkamamasından şikayet etti. Sadece 1.5 milyon kopya satıldı ve milyonlarca kopya ellerinde kaldı.
5. ABD Hükümeti, İnsanları İçki İçmemeleri İçin Zehirledi!
O dönemde kaçak içkiler genellikle metanol gibi endüstriyel alkollerden üretiliyordu. Hükûmet, bu zaten zararlı olan alkolleri daha da tehlikeli hale getirdi. Metanol oranı artırıldı ve içine benzin, cıva, kloroform gibi maddeler eklendi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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