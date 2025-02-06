Sosyal Medyada Trend Haline Gelen "Muz Botoksu" Ne Kadar Etkili?

Biliyorsunuz ki TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformlarında zaman zaman bazı sıra dışı cilt bakım rutinleri popüler olabiliyor. Son zamanlarda sosyal medyada viral olan 'muz botoksu' trendi, cildi parlatma ve kırışıklıkları azaltma vaadiyle milyonlarca kişi tarafından denendi. Ancak uzmanlar bunun etkili olup olmadığı konusunda hemfikir değil. Peki neden? Gelin siz denemeden hemen önce bi' anlatalım...