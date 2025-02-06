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Sosyal Medyada Trend Haline Gelen "Muz Botoksu" Ne Kadar Etkili?

Sosyal Medyada Trend Haline Gelen "Muz Botoksu" Ne Kadar Etkili?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 14:03

Biliyorsunuz ki TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformlarında zaman zaman bazı sıra dışı cilt bakım rutinleri popüler olabiliyor. Son zamanlarda sosyal medyada viral olan 'muz botoksu' trendi, cildi parlatma ve kırışıklıkları azaltma vaadiyle milyonlarca kişi tarafından denendi. Ancak uzmanlar bunun etkili olup olmadığı konusunda hemfikir değil. Peki neden? Gelin siz denemeden hemen önce bi' anlatalım...

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Bu trendi savunan kişiler, muz kabuğunun iç kısmını doğrudan yüzlerine sürerek doğal bir peeling etkisi yarattığını iddia ediyor. Muzun içerdiği antioksidanlar sayesinde cildi yenilediği ve kırışıklıkları azalttığı öne sürülüyor.

Bu trendi savunan kişiler, muz kabuğunun iç kısmını doğrudan yüzlerine sürerek doğal bir peeling etkisi yarattığını iddia ediyor. Muzun içerdiği antioksidanlar sayesinde cildi yenilediği ve kırışıklıkları azalttığı öne sürülüyor.

Bazı kullanıcılar, bu yöntemle ciltlerinin daha parlak göründüğünü ve yumuşadığını söylüyor. Hatta bazıları, muz kabuğunun pahalı kremler ve estetik işlemler yerine kullanılabilecek doğal bir botoks alternatifi olduğunu düşünüyor.

Bazı kullanıcılar, bu yöntemle ciltlerinin daha parlak göründüğünü ve yumuşadığını söylüyor. Hatta bazıları, muz kabuğunun pahalı kremler ve estetik işlemler yerine kullanılabilecek doğal bir botoks alternatifi olduğunu düşünüyor.

Ama gerçekten işe yarıyor mu? Uzmanlar ne diyor? Cilt bakım uzmanı Dr. Dave Reilly, bu yöntemin bilimsel bir dayanağı olmadığını belirtiyor. Açıkçası bu sonuca hiç de şaşırmadık desek...

Ama gerçekten işe yarıyor mu? Uzmanlar ne diyor? Cilt bakım uzmanı Dr. Dave Reilly, bu yöntemin bilimsel bir dayanağı olmadığını belirtiyor. Açıkçası bu sonuca hiç de şaşırmadık desek...

Evet, muz kabuğunda "lutein" adı verilen bir antioksidan bulunuyor ancak bunun cilde doğrudan uygulanarak emilmesi mümkün değil.

Evet, muz kabuğunda "lutein" adı verilen bir antioksidan bulunuyor ancak bunun cilde doğrudan uygulanarak emilmesi mümkün değil.

Ayrıca muz kabuğundaki lutein miktarının çok düşük olduğunu ve bu yüzden gözle görülür bir etki yaratamayacağını söylüyor. Yani muz kabuğuyla cildinizi ovmanız, düşündüğünüz kadar mucizevi sonuç vermeyebilir.

Ayrıca muz kabuğundaki lutein miktarının çok düşük olduğunu ve bu yüzden gözle görülür bir etki yaratamayacağını söylüyor. Yani muz kabuğuyla cildinizi ovmanız, düşündüğünüz kadar mucizevi sonuç vermeyebilir.
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Bazı uzmanlar, muz kabuğunu yüzünüze sürmenin tahrişe veya sivilcelenmeye neden olabileceği konusunda uyarıyor. TikTok gibi platformlarda hızlıca yayılan bu tür trendler, bilimsel verilerden çok anekdotlara dayanıyor.

Bazı uzmanlar, muz kabuğunu yüzünüze sürmenin tahrişe veya sivilcelenmeye neden olabileceği konusunda uyarıyor. TikTok gibi platformlarda hızlıca yayılan bu tür trendler, bilimsel verilerden çok anekdotlara dayanıyor.

Cilt bakım rutininizde güvenilir ve dermatologlar tarafından önerilen yöntemleri kullanmanızda fayda var. Keza her yöntem, her cilde yaramayabiliyor.

Cilt bakım rutininizde güvenilir ve dermatologlar tarafından önerilen yöntemleri kullanmanızda fayda var. Keza her yöntem, her cilde yaramayabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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