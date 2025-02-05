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Japonya Aslında "Nippon": Ülkelerin İsmini Neden Kendi Dillerinde Olduğu Gibi Okumuyoruz?

Japonya Aslında "Nippon": Ülkelerin İsmini Neden Kendi Dillerinde Olduğu Gibi Okumuyoruz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 17:12

Almanya’nın aslında 'Deutschland', Yunanistan’ın 'Hellas' ve Japonya’nın da 'Nippon' olduğunu biliyor muydunuz? Bu durumun arkasında sadece dil değil aynı zamanda tarih, politika ve kültür gibi birçok etken var! Gelin hepsine teker teker bakalım...

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Farklı bir ülkenin adını kendi dilimizde söylemek bazen oldukça zor olabilir. Örneğin, Japonya’nın "Nippon" ismindeki bazı sesler, birçok dilde bulunmayan tonlamalar içeriyor.

Farklı bir ülkenin adını kendi dilimizde söylemek bazen oldukça zor olabilir. Örneğin, Japonya’nın "Nippon" ismindeki bazı sesler, birçok dilde bulunmayan tonlamalar içeriyor.

Hatta daha tanıdık bir örnek verecek olursak, İtalya’nın kendi dilindeki adı "Italia". Ancak İtalyanca’daki "t" harfi bizim bildiğimizden daha farklı bir tonlamaya sahip.

Hatta daha tanıdık bir örnek verecek olursak, İtalya’nın kendi dilindeki adı "Italia". Ancak İtalyanca’daki "t" harfi bizim bildiğimizden daha farklı bir tonlamaya sahip.

Şimdi düşünün, herkes bu küçük farkları bile öğrenip kullanmak zorunda mı?

Bir diğer neden ise yazım farklılıkları. Bazı ülkelerin isimleri tamamen farklı alfabelerle yazılıyor. Örneğin, Irak’ın Arapça’daki adı "العراق" (al-‘Iraaq). Bu ismi Latin alfabesine çevirirken hem harfler hem de sesler değişiyor çünkü Arapça’daki bazı sesler İngilizce ya da Türkçe'de hiç bulunmuyor.

Bir diğer neden ise yazım farklılıkları. Bazı ülkelerin isimleri tamamen farklı alfabelerle yazılıyor. Örneğin, Irak’ın Arapça’daki adı "العراق" (al-‘Iraaq). Bu ismi Latin alfabesine çevirirken hem harfler hem de sesler değişiyor çünkü Arapça’daki bazı sesler İngilizce ya da Türkçe'de hiç bulunmuyor.

Benzer şekilde, Almanya’nın kendi dilindeki adı "Deutschland" olsa da biz Almanca kökenli bu ismi değil, Latince kökenli "Germania"dan türeyen "Almanya" ismini kullanıyoruz.

Benzer şekilde, Almanya’nın kendi dilindeki adı "Deutschland" olsa da biz Almanca kökenli bu ismi değil, Latince kökenli "Germania"dan türeyen "Almanya" ismini kullanıyoruz.

Bazı ülkelerin isimleri, başka dillere çevrildiğinde daha anlaşılır hale geliyor. Örneğin, Güney Afrika’nın İspanyolcadaki adı "Sudáfrica". "Sur" kelimesi İspanyolca’da "güney" anlamına gelirken, bu isim "Sud-" ön ekiyle birleşiyor. Biz de bu mantıkla "Güney Afrika" diyoruz.

Bazı ülkelerin isimleri, başka dillere çevrildiğinde daha anlaşılır hale geliyor. Örneğin, Güney Afrika’nın İspanyolcadaki adı "Sudáfrica". "Sur" kelimesi İspanyolca’da "güney" anlamına gelirken, bu isim "Sud-" ön ekiyle birleşiyor. Biz de bu mantıkla "Güney Afrika" diyoruz.
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Anlayacağınız, örnekler saymakla bitmiyor! Hatta belki unuttuklarımız bile vardır. Yine de Almanya üzerinden gidelim...

Anlayacağınız, örnekler saymakla bitmiyor! Hatta belki unuttuklarımız bile vardır. Yine de Almanya üzerinden gidelim...

Bazı ülkelerin isimleri, tarih boyunca farklı kültürler ve siyasi etkilerle şekillenmiş. Almanya bunun en güzel örneklerinden biri. Kendi dillerinde "Deutschland" olarak bilinirken, Fransızlar "Allemagne", İtalyanlar "Germania", Polonyalılar ise "Niemcy" diyor.

Bazı ülkelerin isimleri, tarih boyunca farklı kültürler ve siyasi etkilerle şekillenmiş. Almanya bunun en güzel örneklerinden biri. Kendi dillerinde "Deutschland" olarak bilinirken, Fransızlar "Allemagne", İtalyanlar "Germania", Polonyalılar ise "Niemcy" diyor.

Bu farklılıkların kökeni, Almanya’nın tarih boyunca birden fazla küçük devletten oluşmasına dayanıyor. Örneğin "Allemagne" ismi, Almanya'nın güneybatısında yaşamış olan Alemanni kabilesinden geliyor.

Bu farklılıkların kökeni, Almanya’nın tarih boyunca birden fazla küçük devletten oluşmasına dayanıyor. Örneğin "Allemagne" ismi, Almanya'nın güneybatısında yaşamış olan Alemanni kabilesinden geliyor.

Polonyalıların kullandığı "Niemcy" kelimesi ise Slav dillerinde "sessiz" ya da "dilsiz" anlamına gelen bir kökten türemiş. Yani Almanca bilmeyen insanlara verilen bir isim!

Polonyalıların kullandığı "Niemcy" kelimesi ise Slav dillerinde "sessiz" ya da "dilsiz" anlamına gelen bir kökten türemiş. Yani Almanca bilmeyen insanlara verilen bir isim!

Ee yani sonuç ne? Sonuç, bir ülkenin adını kendi dilinde kullanmıyor olmamızın sebebinin yalnızca telaffuz kolaylığı olmaması. Tarih, kültür, siyaset ve dilin kendisi, bu isimlerin nasıl şekillendiğinde büyük rol oynuyor.

Ee yani sonuç ne? Sonuç, bir ülkenin adını kendi dilinde kullanmıyor olmamızın sebebinin yalnızca telaffuz kolaylığı olmaması. Tarih, kültür, siyaset ve dilin kendisi, bu isimlerin nasıl şekillendiğinde büyük rol oynuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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