Japonya Aslında "Nippon": Ülkelerin İsmini Neden Kendi Dillerinde Olduğu Gibi Okumuyoruz?

Almanya’nın aslında 'Deutschland', Yunanistan’ın 'Hellas' ve Japonya’nın da 'Nippon' olduğunu biliyor muydunuz? Bu durumun arkasında sadece dil değil aynı zamanda tarih, politika ve kültür gibi birçok etken var! Gelin hepsine teker teker bakalım...

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