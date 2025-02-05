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Sosyal Medyada Viral Olan "Uyumadan Önce Ağız Bantlamak" Ne Kadar Etkili?

Sosyal Medyada Viral Olan "Uyumadan Önce Ağız Bantlamak" Ne Kadar Etkili?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 16:02

Daha iyi bir uyku için yeni yöntemler arayanlar, ‘ağzı bantlayarak uyuma’ trendini mutlaka duymuştur. Bu yöntemle insanlar, sadece burundan nefes alarak daha sağlıklı uyuduklarını iddia ediyor. Hatta ünlü futbolcu Erling Haaland bile bu yöntemi denediğini açıkladı. Ancak trendin gerçekten güvenli olup olmadığı tartışma konusu. Peki, uzmanlar bu konuda ne diyor?

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‘Mouth taping’ yani ağız bantlama aslında isminden de anlaşılacağı gibi, yatmadan önce ağzınızı bantlayıp yalnızca burundan nefes alarak uyumanızı sağlıyor.

‘Mouth taping’ yani ağız bantlama aslında isminden de anlaşılacağı gibi, yatmadan önce ağzınızı bantlayıp yalnızca burundan nefes alarak uyumanızı sağlıyor.

Yöntemin savunucuları, burundan nefes almanın sağlık açısından daha faydalı olduğunu iddia ediyor. Hatta bu trend, sporcular arasında bile popüler hale geldi.

Yöntemin savunucuları, burundan nefes almanın sağlık açısından daha faydalı olduğunu iddia ediyor. Hatta bu trend, sporcular arasında bile popüler hale geldi.

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, daha iyi uyumak için ağzını bantladığını bile açıkladı!

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, daha iyi uyumak için ağzını bantladığını bile açıkladı!

Haaland, katıldığı bir podcast’te, “Uyku bence dünyadaki en önemli şey. Basit şeyler yaparak, mesela ağzımı bantlayarak, daha iyi uyuyorum.” diyerek bu yöntemi savundu.

Peki uzmanlar ne diyor? Doktor Zac Turner, bu trend hakkında konuşurken ağzınızı bantlayarak uyumanın kulağa pek sağlıklı gelmediğini belirtiyor.

Peki uzmanlar ne diyor? Doktor Zac Turner, bu trend hakkında konuşurken ağzınızı bantlayarak uyumanın kulağa pek sağlıklı gelmediğini belirtiyor.

Evet, burundan nefes almak akciğerleriniz için daha faydalı olabilir ama bunun için ağzınızı kapatmak doğru bir yöntem mi?

Evet, burundan nefes almak akciğerleriniz için daha faydalı olabilir ama bunun için ağzınızı kapatmak doğru bir yöntem mi?
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Dr. Turner, “Burundan nefes almak, ekonomi sınıfından birinci sınıfa geçmek gibi; kesinlikle daha iyi. Ama ağzınızı bantlamak... biraz aşırı kaçıyor.” diyor.

Dr. Turner, “Burundan nefes almak, ekonomi sınıfından birinci sınıfa geçmek gibi; kesinlikle daha iyi. Ama ağzınızı bantlamak... biraz aşırı kaçıyor.” diyor.

Üstelik bu yöntemin bazı ciddi riskleri de var. Örneğin, burnunuz tıkalıysa ya da burun yapısal bir sorununuz varsa, ağzınızı bantlamak gece nefes almanızı zorlaştırabilir.

Üstelik bu yöntemin bazı ciddi riskleri de var. Örneğin, burnunuz tıkalıysa ya da burun yapısal bir sorununuz varsa, ağzınızı bantlamak gece nefes almanızı zorlaştırabilir.

Hatta uykunuzun ortasında nefessiz kalmak gibi korkutucu bir durumla karşılaşabilirsiniz!

Doktorlar bunun için daha güvenli yollar öneriyor. Örneğin yatmadan önce burnunuzu temizlemek, uyku pozisyonunuzu değiştirmek gibi yöntemler ağız bantlamaktan çok daha etkili ve güvenli olabilir.

Doktorlar bunun için daha güvenli yollar öneriyor. Örneğin yatmadan önce burnunuzu temizlemek, uyku pozisyonunuzu değiştirmek gibi yöntemler ağız bantlamaktan çok daha etkili ve güvenli olabilir.

Ağzınızı bantlamak kısa vadede faydalı gibi görünse de uzun vadede sağlığınızı riske atabilir. Bu yüzden, uyku kalitenizi artırmanın daha güvenli yollarını denemekte fayda var.

Ağzınızı bantlamak kısa vadede faydalı gibi görünse de uzun vadede sağlığınızı riske atabilir. Bu yüzden, uyku kalitenizi artırmanın daha güvenli yollarını denemekte fayda var.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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piyanist

Horlayan birisine yapmak istediğim koli bandı ☺️

Jonathan

Kaç horlayan kişiye denk geldin?

serhatdamacana

banta gerek yok çorap sokun daha pratik