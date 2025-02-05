Sosyal Medyada Viral Olan "Uyumadan Önce Ağız Bantlamak" Ne Kadar Etkili?

Daha iyi bir uyku için yeni yöntemler arayanlar, ‘ağzı bantlayarak uyuma’ trendini mutlaka duymuştur. Bu yöntemle insanlar, sadece burundan nefes alarak daha sağlıklı uyuduklarını iddia ediyor. Hatta ünlü futbolcu Erling Haaland bile bu yöntemi denediğini açıkladı. Ancak trendin gerçekten güvenli olup olmadığı tartışma konusu. Peki, uzmanlar bu konuda ne diyor?