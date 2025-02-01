Beyninde Resmen Hard Disk Taşıyor: Doğumundan Beri Yaşadığı Her Anıyı Hatırlayan Kadın

Sabah kahvenizi nereye koyduğunuzu unuttuğunuz olmuştur. Peki ya bir haftalıkken hangi battaniyeye sarılı olduğunuzu hatırlamak? Rebecca Sharrock için bu gayet sıradan bir durum. Çünkü o, doğumundan itibaren yaşadığı her anıyı hatırlıyor. Üstelik sadece olayları değil, o an hissettiği duyguları da aynı şekilde tekrar yaşayabiliyor.