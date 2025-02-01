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Beyninde Resmen Hard Disk Taşıyor: Doğumundan Beri Yaşadığı Her Anıyı Hatırlayan Kadın

Beyninde Resmen Hard Disk Taşıyor: Doğumundan Beri Yaşadığı Her Anıyı Hatırlayan Kadın

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.02.2025 - 14:44

Sabah kahvenizi nereye koyduğunuzu unuttuğunuz olmuştur. Peki ya bir haftalıkken hangi battaniyeye sarılı olduğunuzu hatırlamak? Rebecca Sharrock için bu gayet sıradan bir durum. Çünkü o, doğumundan itibaren yaşadığı her anıyı hatırlıyor. Üstelik sadece olayları değil, o an hissettiği duyguları da aynı şekilde tekrar yaşayabiliyor.

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Rebecca Sharrock, 2013 yılında "Highly Superior Autobiographical Memory" (HSAM) yani "Üstün Otobiyografik Hafıza" olarak bilinen son derece nadir bir durumla teşhis edildi.

Rebecca Sharrock, 2013 yılında "Highly Superior Autobiographical Memory" (HSAM) yani "Üstün Otobiyografik Hafıza" olarak bilinen son derece nadir bir durumla teşhis edildi.

Bu sendrom, kişilerin hayatlarındaki hemen hemen her olayı en ince detayına kadar hatırlamalarını sağlıyor. Öyle ki Rebecca, doğumundan itibaren yaşadığı anları dahi tüm ayrıntılarıyla anımsayabiliyor.

Bu sendrom, kişilerin hayatlarındaki hemen hemen her olayı en ince detayına kadar hatırlamalarını sağlıyor. Öyle ki Rebecca, doğumundan itibaren yaşadığı anları dahi tüm ayrıntılarıyla anımsayabiliyor.

Rebecca, hatırladığı en eski anısının henüz bir haftalıkken annesi tarafından pembe bir battaniyeye sarılmış olduğu an olduğunu söylüyor.

Rebecca, hatırladığı en eski anısının henüz bir haftalıkken annesi tarafından pembe bir battaniyeye sarılmış olduğu an olduğunu söylüyor.

Hatta annesinin kendisini tuttuğunu bile anında anlayabiliyordu: "Annemin beni tuttuğunu her zaman bilirdim. O benim en sevdiğim kişiydi." diyerek hatıralarının ne kadar detaylı olduğunu anlatıyor.

Hatta annesinin kendisini tuttuğunu bile anında anlayabiliyordu: "Annemin beni tuttuğunu her zaman bilirdim. O benim en sevdiğim kişiydi." diyerek hatıralarının ne kadar detaylı olduğunu anlatıyor.

Dışarıdan bakıldığında her anıyı hatırlamak büyük bir yetenek gibi görünebilir. Ancak Rebecca için bu durum oldukça yorucu olabiliyor.

Dışarıdan bakıldığında her anıyı hatırlamak büyük bir yetenek gibi görünebilir. Ancak Rebecca için bu durum oldukça yorucu olabiliyor.

Çünkü geçmişte yaşadığı üzücü veya stresli anıları hatırladığında, o an yaşadığı duyguları birebir tekrar hissediyor.

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"Üç yaşında yaşadığım bir olayı hatırlıyorsam, duygusal olarak üç yaşındaki halim gibi hissediyorum." diye açıklıyor Rebecca.

"Üç yaşında yaşadığım bir olayı hatırlıyorsam, duygusal olarak üç yaşındaki halim gibi hissediyorum." diye açıklıyor Rebecca.

Bazılarına göre bir süper güç gibi görünen bu durum, aslında Rebecca için her anının zihnine kazındığı, kaçışın olmadığı bir hayat demek…

Bazılarına göre bir süper güç gibi görünen bu durum, aslında Rebecca için her anının zihnine kazındığı, kaçışın olmadığı bir hayat demek…

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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