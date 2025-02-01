Beyninde Resmen Hard Disk Taşıyor: Doğumundan Beri Yaşadığı Her Anıyı Hatırlayan Kadın
Beyninde Resmen Hard Disk Taşıyor: Doğumundan Beri Yaşadığı Her Anıyı Hatırlayan Kadın
Sabah kahvenizi nereye koyduğunuzu unuttuğunuz olmuştur. Peki ya bir haftalıkken hangi battaniyeye sarılı olduğunuzu hatırlamak? Rebecca Sharrock için bu gayet sıradan bir durum. Çünkü o, doğumundan itibaren yaşadığı her anıyı hatırlıyor. Üstelik sadece olayları değil, o an hissettiği duyguları da aynı şekilde tekrar yaşayabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rebecca Sharrock, 2013 yılında "Highly Superior Autobiographical Memory" (HSAM) yani "Üstün Otobiyografik Hafıza" olarak bilinen son derece nadir bir durumla teşhis edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sendrom, kişilerin hayatlarındaki hemen hemen her olayı en ince detayına kadar hatırlamalarını sağlıyor. Öyle ki Rebecca, doğumundan itibaren yaşadığı anları dahi tüm ayrıntılarıyla anımsayabiliyor.
Rebecca, hatırladığı en eski anısının henüz bir haftalıkken annesi tarafından pembe bir battaniyeye sarılmış olduğu an olduğunu söylüyor.
Hatta annesinin kendisini tuttuğunu bile anında anlayabiliyordu: "Annemin beni tuttuğunu her zaman bilirdim. O benim en sevdiğim kişiydi." diyerek hatıralarının ne kadar detaylı olduğunu anlatıyor.
Dışarıdan bakıldığında her anıyı hatırlamak büyük bir yetenek gibi görünebilir. Ancak Rebecca için bu durum oldukça yorucu olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Üç yaşında yaşadığım bir olayı hatırlıyorsam, duygusal olarak üç yaşındaki halim gibi hissediyorum." diye açıklıyor Rebecca.
Bazılarına göre bir süper güç gibi görünen bu durum, aslında Rebecca için her anının zihnine kazındığı, kaçışın olmadığı bir hayat demek…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın