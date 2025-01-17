Bu 3 Beden Dili İşaretine Dikkat! Sosyopatlarla Karşılaşmış Olabilirsiniz

Sosyopatların kişilik özellikleri üzerine konuşurken, genellikle manipülatif, duygusuz ve sorumsuz davranışlarla tanımlanırlar. Peki, onların beden dillerinden bu özellikleri anlamak mümkün mü? Uzmanlara göre evet! Üstelik bazı işaretler sizi şaşırtabilir... Gelin bakalım.