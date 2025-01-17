İşlenmiş Gıdalarla 30 Gün Boyunca Beslenen Doktorun Değişimi Ağızları Açık Bıraktı
İşlenmiş Gıdalarla 30 Gün Boyunca Beslenen Doktorun Değişimi Ağızları Açık Bıraktı
Sağlıklı bir diyetin yerini tamamen işlenmiş gıdalara bırakmak sizce ne gibi sonuçlar doğurur? İngiliz doktor Dr. Chris van Tulleken bu soruya cevap aramak için kendi bedenini laboratuvara çevirdi. Deneyin sonunda aldığı kilolar, değişen beyin aktiviteleri ve hormon dengesi ile doktorun gördükleri sizi şaşırtabilir! Gelin bakalım...
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Dr. van Tulleken, 2021 yılında BBC için hazırlanan "What Are We Feeding Our Kids?" belgeselinde 30 gün boyunca işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyet uyguladı.
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Normalde beslenmesinin yalnızca %20'sini işlenmiş gıdalar oluşturuyordu. Ancak bu oranı %80'e çıkardı çünkü İngiltere'de her beş kişiden biri bu şekilde besleniyor.
Deney boyunca fast food, dondurulmuş pizza, hazır yemekler ve kızarmış tavuk gibi yiyecekler tüketti. Kendini sadece aç hissettiğinde yemek yemesi gerektiğini söyleyen doktor, deneyin ilerleyen günlerinde daha sık acıktığını fark etti.
30 günün sonunda ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcıydı. Dr. van Tulleken’in sonuçları şunlardı:
Deneyin belki de en şaşırtıcı kısmı, doktorun beyin aktivitelerinde gözlenen değişimlerdi. Beyin taramaları, işlenmiş gıdaların ödül merkezlerini, tekrarlayıcı ve otomatik davranışlarla ilişkilendirdiğini ortaya koydu.
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Dr. van Tulleken, durumunu şu sözlerle açıkladı: "Beynim, bu gıdaları istemesem bile onları tüketmem gerektiğini söylüyordu."
Doktor, deneyin ardından özellikle çocuklar için endişelerini dile getirdi. Gelişmekte olan beyinlerin bu tür bir diyetle çok daha büyük zararlar görebileceğini vurguladı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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