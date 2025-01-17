İşlenmiş Gıdalarla 30 Gün Boyunca Beslenen Doktorun Değişimi Ağızları Açık Bıraktı

Sağlıklı bir diyetin yerini tamamen işlenmiş gıdalara bırakmak sizce ne gibi sonuçlar doğurur? İngiliz doktor Dr. Chris van Tulleken bu soruya cevap aramak için kendi bedenini laboratuvara çevirdi. Deneyin sonunda aldığı kilolar, değişen beyin aktiviteleri ve hormon dengesi ile doktorun gördükleri sizi şaşırtabilir! Gelin bakalım...