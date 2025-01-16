onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kolundaki Yarayı Köpeğine Yalattıktan Sonra Kolları Ampute Edilen Kadın

Kolundaki Yarayı Köpeğine Yalattıktan Sonra Kolları Ampute Edilen Kadın

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 11:35

Köpeğinizin sevgisini gösterdiği küçük hareketler düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Bir köpeğin bir yarayı yalaması ne kadar tehlikeli olabilir ki? diye düşünebilirsiniz. Ancak bu masum gibi görünen bir jest bile büyük bir felakete yol açabilir. Marie Trainer’ın başına gelenler bunu kanıtlıyor. Sevgi dolu bir karşılaşma, onun hayatını tamamen değiştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2019 yılında, Marie Trainer tatilden döndüğünde elinde ufak bir kesiği vardı. Köpeği, onu coşkuyla karşıladı ve elindeki yarayı yaladı. Ancak Marie, kısa bir süre sonra kendini kötü hissetmeye başladı.

2019 yılında, Marie Trainer tatilden döndüğünde elinde ufak bir kesiği vardı. Köpeği, onu coşkuyla karşıladı ve elindeki yarayı yaladı. Ancak Marie, kısa bir süre sonra kendini kötü hissetmeye başladı.

İlk başta grip olduğunu düşündüler fakat durum hızla kötüleşti. Eşi Matt tarafından hastaneye götürülen Marie, komaya girdi. Doktorlar, Capnocytophaga canimorsus adlı bir bakterinin neden olduğu enfeksiyonu teşhis ettiklerinde işler çoktan kontrolden çıkmıştı.

İlk başta grip olduğunu düşündüler fakat durum hızla kötüleşti. Eşi Matt tarafından hastaneye götürülen Marie, komaya girdi. Doktorlar, Capnocytophaga canimorsus adlı bir bakterinin neden olduğu enfeksiyonu teşhis ettiklerinde işler çoktan kontrolden çıkmıştı.

Capnocytophaga canimorsus, genellikle köpek ve kedilerin tükürüğünde bulunan bir bakteri. İnsan vücuduna bir kesik veya yara yoluyla girdiğinde, bağışıklık sistemi şiddetli bir tepki verebiliyor.

Capnocytophaga canimorsus, genellikle köpek ve kedilerin tükürüğünde bulunan bir bakteri. İnsan vücuduna bir kesik veya yara yoluyla girdiğinde, bağışıklık sistemi şiddetli bir tepki verebiliyor.

Marie’nin durumunda, bu bakteri kan pıhtılarına neden oldu ve uzuvlarına giden dolaşımı kesti. Hayatta kalması için hem kolları hem de bacakları kesilmek zorunda kaldı.

Marie’nin durumunda, bu bakteri kan pıhtılarına neden oldu ve uzuvlarına giden dolaşımı kesti. Hayatta kalması için hem kolları hem de bacakları kesilmek zorunda kaldı.

Veterinerler, köpeklerin ağızlarında E. coli, salmonella ve giardia gibi bakterilerin bulunabileceğini belirtiyor. Bu bakteriler, insanlarda mide rahatsızlıklarından ciddi enfeksiyonlara kadar birçok soruna yol açabilir.

Veterinerler, köpeklerin ağızlarında E. coli, salmonella ve giardia gibi bakterilerin bulunabileceğini belirtiyor. Bu bakteriler, insanlarda mide rahatsızlıklarından ciddi enfeksiyonlara kadar birçok soruna yol açabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar, köpeklerin ağızlarının hijyen açısından güvenli olmadığını ve özellikle açık yaralarla temasından kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, köpeklerin ağızlarının hijyen açısından güvenli olmadığını ve özellikle açık yaralarla temasından kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Marie, kollarını ve bacaklarını kaybettikten sonra zorlu bir rehabilitasyon sürecine başladı. Protezlerle yürümeyi öğrenmek zorunda kalan Marie, “Yeniden yürümeyi öğrenmek en zoruydu ama iyiyim” diyor.

Marie, kollarını ve bacaklarını kaybettikten sonra zorlu bir rehabilitasyon sürecine başladı. Protezlerle yürümeyi öğrenmek zorunda kalan Marie, “Yeniden yürümeyi öğrenmek en zoruydu ama iyiyim” diyor.

Köpeklerin sevgisi paha biçilemez ancak bu olay onların masum görünen davranışlarının risklerini göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor.

Köpeklerin sevgisi paha biçilemez ancak bu olay onların masum görünen davranışlarının risklerini göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın