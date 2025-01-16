Kolundaki Yarayı Köpeğine Yalattıktan Sonra Kolları Ampute Edilen Kadın
Kolundaki Yarayı Köpeğine Yalattıktan Sonra Kolları Ampute Edilen Kadın
Köpeğinizin sevgisini gösterdiği küçük hareketler düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Bir köpeğin bir yarayı yalaması ne kadar tehlikeli olabilir ki? diye düşünebilirsiniz. Ancak bu masum gibi görünen bir jest bile büyük bir felakete yol açabilir. Marie Trainer’ın başına gelenler bunu kanıtlıyor. Sevgi dolu bir karşılaşma, onun hayatını tamamen değiştirdi.
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2019 yılında, Marie Trainer tatilden döndüğünde elinde ufak bir kesiği vardı. Köpeği, onu coşkuyla karşıladı ve elindeki yarayı yaladı. Ancak Marie, kısa bir süre sonra kendini kötü hissetmeye başladı.
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İlk başta grip olduğunu düşündüler fakat durum hızla kötüleşti. Eşi Matt tarafından hastaneye götürülen Marie, komaya girdi. Doktorlar, Capnocytophaga canimorsus adlı bir bakterinin neden olduğu enfeksiyonu teşhis ettiklerinde işler çoktan kontrolden çıkmıştı.
Capnocytophaga canimorsus, genellikle köpek ve kedilerin tükürüğünde bulunan bir bakteri. İnsan vücuduna bir kesik veya yara yoluyla girdiğinde, bağışıklık sistemi şiddetli bir tepki verebiliyor.
Marie’nin durumunda, bu bakteri kan pıhtılarına neden oldu ve uzuvlarına giden dolaşımı kesti. Hayatta kalması için hem kolları hem de bacakları kesilmek zorunda kaldı.
Veterinerler, köpeklerin ağızlarında E. coli, salmonella ve giardia gibi bakterilerin bulunabileceğini belirtiyor. Bu bakteriler, insanlarda mide rahatsızlıklarından ciddi enfeksiyonlara kadar birçok soruna yol açabilir.
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Uzmanlar, köpeklerin ağızlarının hijyen açısından güvenli olmadığını ve özellikle açık yaralarla temasından kaçınılması gerektiğini vurguluyor.
Marie, kollarını ve bacaklarını kaybettikten sonra zorlu bir rehabilitasyon sürecine başladı. Protezlerle yürümeyi öğrenmek zorunda kalan Marie, “Yeniden yürümeyi öğrenmek en zoruydu ama iyiyim” diyor.
Köpeklerin sevgisi paha biçilemez ancak bu olay onların masum görünen davranışlarının risklerini göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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