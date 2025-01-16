Kolundaki Yarayı Köpeğine Yalattıktan Sonra Kolları Ampute Edilen Kadın

Köpeğinizin sevgisini gösterdiği küçük hareketler düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Bir köpeğin bir yarayı yalaması ne kadar tehlikeli olabilir ki? diye düşünebilirsiniz. Ancak bu masum gibi görünen bir jest bile büyük bir felakete yol açabilir. Marie Trainer’ın başına gelenler bunu kanıtlıyor. Sevgi dolu bir karşılaşma, onun hayatını tamamen değiştirdi.