Komşusunun Yeni Doğan Bebeğinden Rahatsız Olduğu İçin Kapının Altından Zehir Enjekte Eden Adam
Komşusunun Yeni Doğan Bebeğinden Rahatsız Olduğu İçin Kapının Altından Zehir Enjekte Eden Adam
Komşular arasındaki tartışmalar genelde gürültü, temizlik ya da evcil hayvan sorunlarıyla sınırlı kalır. Ancak Tampa’da bir apartmanda yaşananlar, bu sınırları fazlasıyla aştı. Bir kimya doktorası öğrencisinin, komşularının gürültüsü nedeniyle zehirlediği iddiası, hem şaşkınlık hem de dehşet yarattı. Gelin beraber bakalım.
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Her şey, Xuming Li adlı kimya doktorası öğrencisinin şikayetleriyle başladı. Yaklaşık bir yıl boyunca komşusu Umar Abdullah ve ailesinin fazla gürültü yaptığını iddia eden Li, defalarca apartman yönetimine başvurdu.
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Abdullah ailesi, Li’nin şikayetlerini ciddiye alarak evde halılar sermek ve terlik giymek gibi önlemler alsa da Li’yi memnun etmek mümkün olmadı.
Mayıs ayında işler değişti. Abdullah ailesi, evlerinde sürekli hissedilen kimyasal bir kokuyla karşılaşmaya başladı. Bu koku sadece rahatsızlık vermekle kalmıyor; göz yanması, nefes darlığı ve hatta Abdullah’ın birkaç aylık bebeğinde kusma ve saç dökülmesine yol açıyordu.
Kimya kaynaklı bu kabusun sebebi, gizli kamera sayesinde ortaya çıktı. Abdullah, kokunun kaynağını öğrenmek için kapısının önüne bir bitki içine gizlenmiş kamera yerleştirdi.
27 Haziran’da kamera, Li’nin kapının altından bir şırıngayla sıvı enjekte ettiğini kaydetti. Bu görüntülerle birlikte olay artık bir suç dosyasına dönüştü.
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Polis, Li’yi aynı gün gözaltına aldı ve evde yapılan ilk testler metadon ve hidrokodon gibi opioidlerin kullanıldığını ortaya çıkardı. Ancak bu maddelerin Abdullah ailesinde yaşanan ciddi semptomlara yol açmayacak kadar hafif olduğu anlaşıldı.
Kimyasal kokunun etkileri, yalnızca fiziksel rahatsızlıklarla sınırlı kalmadı. Abdullah ailesi, her koku dalgasında evi havalandırmak zorunda kaldı. Ancak bebeğin gelişimi üzerindeki olası uzun vadeli etkiler, doktorları endişelendiriyor.
27 Haziran 2023'te tutuklanan Li, “kontrollü madde bulundurma,” “taciz” ve “ağır tehdit” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. 29 Haziran’da kefaletle serbest bırakılan Li, hakkındaki suçlamaları reddediyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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