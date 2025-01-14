Komşusunun Yeni Doğan Bebeğinden Rahatsız Olduğu İçin Kapının Altından Zehir Enjekte Eden Adam

Komşular arasındaki tartışmalar genelde gürültü, temizlik ya da evcil hayvan sorunlarıyla sınırlı kalır. Ancak Tampa’da bir apartmanda yaşananlar, bu sınırları fazlasıyla aştı. Bir kimya doktorası öğrencisinin, komşularının gürültüsü nedeniyle zehirlediği iddiası, hem şaşkınlık hem de dehşet yarattı. Gelin beraber bakalım.