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1876 Yılında ABD'nin Kentucky Eyaletinde Gökten Neden Kelimenin Tam Anlamıyla "Et" Yağmıştı?

1876 Yılında ABD'nin Kentucky Eyaletinde Gökten Neden Kelimenin Tam Anlamıyla "Et" Yağmıştı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 12:19

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir sabah, gökyüzünden et parçaları düştü. Olay, 3 Mart 1876’da Bath County'de gerçekleşti. Görenler şaşkına dönüp bunun sebebini anlamaya çalıştı. Bilim insanları ve yerel halk farklı teoriler öne sürdü. Ancak bu garip olayın sırrı hala tam olarak çözülebilmiş değil.

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3 Mart 1876 sabahı, Bath County’de yaşayan çiftçi Mrs. Crouch, evinin verandasında sabun yaparken bir anda gökyüzünden yere düşen et parçalarına tanıklık etti. Yaklaşık 90’a 45 metrelik bir alana yayılan bu olay, görenleri hayrete düşürdü.

3 Mart 1876 sabahı, Bath County’de yaşayan çiftçi Mrs. Crouch, evinin verandasında sabun yaparken bir anda gökyüzünden yere düşen et parçalarına tanıklık etti. Yaklaşık 90’a 45 metrelik bir alana yayılan bu olay, görenleri hayrete düşürdü.

Etler çoğunlukla 5x5 cm büyüklüğündeydi, bazıları ise 10x10 cm’ye ulaşıyordu. Mrs. Crouch ve eşi, bunun ilahi bir mesaj olduğunu düşündüler. Olay kısa sürede Scientific American ve The New York Times gibi yayınlarda geniş yer buldu.

Etler çoğunlukla 5x5 cm büyüklüğündeydi, bazıları ise 10x10 cm’ye ulaşıyordu. Mrs. Crouch ve eşi, bunun ilahi bir mesaj olduğunu düşündüler. Olay kısa sürede Scientific American ve The New York Times gibi yayınlarda geniş yer buldu.

Ancak etlerin ne olduğu ya da neden düştüğü, bir gizem olarak kaldı. Yapılan analizler, etlerin farklı dokular içerdiğini ortaya koydu. Bazı parçalar akciğer dokusu, bazıları ise kas ve kıkırdak olarak tanımlandı.

Ancak etlerin ne olduğu ya da neden düştüğü, bir gizem olarak kaldı. Yapılan analizler, etlerin farklı dokular içerdiğini ortaya koydu. Bazı parçalar akciğer dokusu, bazıları ise kas ve kıkırdak olarak tanımlandı.

Hatta bir analiz, etlerin bir atın veya insan bebeğinin akciğer dokusu olabileceğini bile öne sürdü. Başka bir teori ise bu parçaların "Nostoc" adlı bir tür siyanobakteri olduğu yönündeydi.

Hatta bir analiz, etlerin bir atın veya insan bebeğinin akciğer dokusu olabileceğini bile öne sürdü. Başka bir teori ise bu parçaların "Nostoc" adlı bir tür siyanobakteri olduğu yönündeydi.

Bu bakteri, yağmurla temas ettiğinde şeffaf, jelimsi bir dokuya dönüşebiliyor. Ancak olay sırasında yağmur yağmadığı için teori pek kabul görmedi.

Bu bakteri, yağmurla temas ettiğinde şeffaf, jelimsi bir dokuya dönüşebiliyor. Ancak olay sırasında yağmur yağmadığı için teori pek kabul görmedi.
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En yaygın teori, bu etlerin akbabalardan kaynaklandığı yönünde. Akbabalar, tehdit altında olduklarında ya da hızlıca kaçmaları gerektiğinde midelerindeki içeriği kusarak hafifler.

En yaygın teori, bu etlerin akbabalardan kaynaklandığı yönünde. Akbabalar, tehdit altında olduklarında ya da hızlıca kaçmaları gerektiğinde midelerindeki içeriği kusarak hafifler.

Bilim insanları, bir grup akbabanın mide içeriklerini boşaltması ve diğerlerinin de bu davranışı kopyalaması sonucu olayın yaşandığını düşünüyor.

Bilim insanları, bir grup akbabanın mide içeriklerini boşaltması ve diğerlerinin de bu davranışı kopyalaması sonucu olayın yaşandığını düşünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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