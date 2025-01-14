1876 Yılında ABD'nin Kentucky Eyaletinde Gökten Neden Kelimenin Tam Anlamıyla "Et" Yağmıştı?

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir sabah, gökyüzünden et parçaları düştü. Olay, 3 Mart 1876’da Bath County'de gerçekleşti. Görenler şaşkına dönüp bunun sebebini anlamaya çalıştı. Bilim insanları ve yerel halk farklı teoriler öne sürdü. Ancak bu garip olayın sırrı hala tam olarak çözülebilmiş değil.