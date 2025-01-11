Meğer Çok Mantıklı Sebebi Varmış: Birçok Tuvalette Sifonun Neden İki Ayrı Tuşu Bulunur?

Tuvaletlerde karşılaştığımız çift sifon sistemi, düşündüğümüzden çok daha önemli bir sebebe dayanıyor. Her gün farkında olmadan kullandığımız bu tasarımın arkasında zekice bir fikir var. Peki, büyük ve küçük tuşların işlevi ne olabilir? Her gün görüp de üstüne düşünmediğimiz bu konuyu gelin beraber irdeleyelim!