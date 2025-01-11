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Meğer Çok Mantıklı Sebebi Varmış: Birçok Tuvalette Sifonun Neden İki Ayrı Tuşu Bulunur?

Meğer Çok Mantıklı Sebebi Varmış: Birçok Tuvalette Sifonun Neden İki Ayrı Tuşu Bulunur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 11:16

Tuvaletlerde karşılaştığımız çift sifon sistemi, düşündüğümüzden çok daha önemli bir sebebe dayanıyor. Her gün farkında olmadan kullandığımız bu tasarımın arkasında zekice bir fikir var. Peki, büyük ve küçük tuşların işlevi ne olabilir? Her gün görüp de üstüne düşünmediğimiz bu konuyu gelin beraber irdeleyelim!

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Modern tuvaletlerdeki çift sifon sistemi, her birinin kendi çıkış valfine bağlı olduğu büyük ve küçük olmak üzere iki ayrı tuştan oluşur. Küçük tuş, yalnızca sıvı atıkları temizlemek için tasarlanmışken; büyük tuş, katı atıklar için kullanılır.

Modern tuvaletlerdeki çift sifon sistemi, her birinin kendi çıkış valfine bağlı olduğu büyük ve küçük olmak üzere iki ayrı tuştan oluşur. Küçük tuş, yalnızca sıvı atıkları temizlemek için tasarlanmışken; büyük tuş, katı atıklar için kullanılır.

Çift sifon sisteminde, büyük tuş kullanıldığında yaklaşık 6 ila 9 litre su harcanır. Küçük tuş ise yalnızca 3 ila 4.5 litre suyla işini halleder. Bu fark, özellikle büyük hanelerde ve sık kullanımda ciddi bir tasarruf sağlar.

Çift sifon sisteminde, büyük tuş kullanıldığında yaklaşık 6 ila 9 litre su harcanır. Küçük tuş ise yalnızca 3 ila 4.5 litre suyla işini halleder. Bu fark, özellikle büyük hanelerde ve sık kullanımda ciddi bir tasarruf sağlar.

Tahminlere göre bir hane halkı çift sifon sistemine geçtiğinde yılda 20.000 litreye kadar su tasarrufu yapabilir.

Artık tuvalet kullanırken daha bilinçli olabilirsiniz. Sadece sıvı atıklar için küçük tuşu, katı atıklar için ise büyük tuşu kullanın.

Artık tuvalet kullanırken daha bilinçli olabilirsiniz. Sadece sıvı atıklar için küçük tuşu, katı atıklar için ise büyük tuşu kullanın.

Küçük tuş genellikle daha ufak bir simgeyle işaretlenir. Büyük tuş ise boyutuyla ya da daha belirgin bir sembolle dikkat çeker.

Küçük tuş genellikle daha ufak bir simgeyle işaretlenir. Büyük tuş ise boyutuyla ya da daha belirgin bir sembolle dikkat çeker.

Basit gibi görünen tasarım, çevremiz için büyük bir adım.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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