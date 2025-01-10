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Squid Game Türkiye'de Çekilseydi Oynanması Kuvvetle Muhtemel Oyunlar

Squid Game Türkiye'de Çekilseydi Oynanması Kuvvetle Muhtemel Oyunlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 14:50

Kore’nin Squid Game oyunlarını izleyip “Bizim ülkemizde olsa hangi oyunlar seçilirdi acaba?” diye düşündünüz mü? Emin olun, burada oynanacak oyunlar hem daha eğlenceli hem de daha gergin olurdu. Çünkü biz oyun oynarken bile rekabeti abartmayı seviyoruz! Şimdi hep birlikte çocukluğumuzun nostaljik ama bir o kadar da sinir bozan oyunlarına bir göz atalım. Kim bilir, belki siz de bu listeyi görünce 'Ben hayatta kalırdım' diyebilirsiniz!

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Türkiye'nin sokak klasiklerinden biri olan ip atlama, dizide kesinlikle yer alırdı!

Türkiye'nin sokak klasiklerinden biri olan ip atlama, dizide kesinlikle yer alırdı!

İki kişi lastiği ayaklarına geçirip esnetir, diğerleri bu gerilmiş tuzaktan atlamaya çalışırdı. Ama ipte atlayan kişi ipe değdiği anda bütün takımı öldürüldü. Peki ya sen bu oyunu başarabilir miydin? Sosyal baskı garantili...

Yakar top oynarken topu şu bebeğin attığını bi' düşünsenize... Yürekler ağza gelirdi!

Yakar top oynarken topu şu bebeğin attığını bi' düşünsenize... Yürekler ağza gelirdi!

Ancak top size değdiğinde hakem sizi diskalifiye etmiyor, direkt hayattan men ediyor! Yakan top bu sefer gerçek anlamda yakardı.

Dar bir odada 456 yarışmacının da kör ebe oynadığını düşünsenize, tam bir kabus!

Dar bir odada 456 yarışmacının da kör ebe oynadığını düşünsenize, tam bir kabus!

Gözlerin bağlandığı, herkesin sessizce hareket ettiği o meşhur oyun... Bu versiyonda körebe, pembe askerler olurdu! Hayal etmesi bile korkunç.

Saklambaç ama sizi arayan takım arkadaşınız değil!

Saklambaç ama sizi arayan takım arkadaşınız değil!

Dizideki o meşhur bebek yine hareket sensörüyle oyuncuları arardı! Üstelik yanınızdaki kişinin size kazık atmayacağı ne malum? Bu gözler neler gördü!

Uzun eşek ama düşersen elenmezsin... Ölürsün!

Uzun eşek ama düşersen elenmezsin... Ölürsün!

Bir grup çömeliyor, diğer grup üzerlerine atlıyor. Ancak bu versiyonda düşen ekip topluca eleniyor. O yüzden takımı seçilirken arkadaşlığa değil, fizik kurallarına bakılırdı!

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Seksek masum bir oyun olmaktan çıkardı!

Seksek masum bir oyun olmaktan çıkardı!

Seksek çocukken oynadığımız basit bir oyun olabilir ancak yanlış kareye atılan bir taş oyuncuların hayatına mal olabilirdi!

Sandalye kapmaca oynanırken oluşabilecek kaosu hayal edin!

Sandalye kapmaca oynanırken oluşabilecek kaosu hayal edin!

Müzik çalıyor, herkes etrafta dönüyor. Ama Squid Game’de müzik bittiğinde sadece sandalyeyi kaçıran değil, yanlış yere oturan da elenirdi. Pembe askerlerin müzik kontrolünde olan oyun, her adımda tansiyonu artırırdı!

Çuval yarışı pek de masum olmazdı...

Çuval yarışı pek de masum olmazdı...

Normalde bireysel olarak oynanan bu oyun, takım oyunu olurdu. Üstelik bütün takımın başarması gerekirdi! Düşme gibi bir lüksün olmadığını söylememize gerek yok herhalde?

İstop oyunu oyuncuların adlarından nefret etmesini neden olurdu!

İstop oyunu oyuncuların adlarından nefret etmesini neden olurdu!

Top havaya fırlatılıyor ve ardından “Aliii, istopppp!” diye sesleniliyor ama Squid Game versiyonunda işler biraz farklı. Bu sefer topu atan oyuncular değil pembe askerler olurdu. Eğer saniyeler içerisinde yakalanmazsa elenirlerdi!

Üstelik 20 kişilik çemberlere ayıran bu oyunda yan çemberden birinin öldürüldüğünü görünce korkmamak imkansız olurdu!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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