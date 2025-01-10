Squid Game Türkiye'de Çekilseydi Oynanması Kuvvetle Muhtemel Oyunlar
Squid Game Türkiye'de Çekilseydi Oynanması Kuvvetle Muhtemel Oyunlar
Kore’nin Squid Game oyunlarını izleyip “Bizim ülkemizde olsa hangi oyunlar seçilirdi acaba?” diye düşündünüz mü? Emin olun, burada oynanacak oyunlar hem daha eğlenceli hem de daha gergin olurdu. Çünkü biz oyun oynarken bile rekabeti abartmayı seviyoruz! Şimdi hep birlikte çocukluğumuzun nostaljik ama bir o kadar da sinir bozan oyunlarına bir göz atalım. Kim bilir, belki siz de bu listeyi görünce 'Ben hayatta kalırdım' diyebilirsiniz!
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Türkiye'nin sokak klasiklerinden biri olan ip atlama, dizide kesinlikle yer alırdı!
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Yakar top oynarken topu şu bebeğin attığını bi' düşünsenize... Yürekler ağza gelirdi!
Dar bir odada 456 yarışmacının da kör ebe oynadığını düşünsenize, tam bir kabus!
Saklambaç ama sizi arayan takım arkadaşınız değil!
Uzun eşek ama düşersen elenmezsin... Ölürsün!
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Seksek masum bir oyun olmaktan çıkardı!
Sandalye kapmaca oynanırken oluşabilecek kaosu hayal edin!
Çuval yarışı pek de masum olmazdı...
İstop oyunu oyuncuların adlarından nefret etmesini neden olurdu!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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