Squid Game Türkiye'de Çekilseydi Oynanması Kuvvetle Muhtemel Oyunlar

Kore’nin Squid Game oyunlarını izleyip “Bizim ülkemizde olsa hangi oyunlar seçilirdi acaba?” diye düşündünüz mü? Emin olun, burada oynanacak oyunlar hem daha eğlenceli hem de daha gergin olurdu. Çünkü biz oyun oynarken bile rekabeti abartmayı seviyoruz! Şimdi hep birlikte çocukluğumuzun nostaljik ama bir o kadar da sinir bozan oyunlarına bir göz atalım. Kim bilir, belki siz de bu listeyi görünce 'Ben hayatta kalırdım' diyebilirsiniz!