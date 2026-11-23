Ameliyathanedeki Doktorlar Neden Yeşil veya Mavi Giyer?
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Ameliyat önlükleri eskiden temizliğin rengi olan beyazdı. 20. yüzyılın başında etkili bir doktor, cerrahın gözüne daha rahat geleceğini düşünerek yeşile geçti. Tercihin gerçek nedenini doğrulamak zor ama yeşil, renk çemberinde kırmızının tersi olduğu için ameliyathanede görmeye yardımcı olabilir. Bugün doktorlar renkli ve desenli önlükler giyiyor, yine de yeşil en iyi seçim olabilir.
Beyaz önlükler yerini cerrahın gözünü rahatlatan yeşile bıraktı
Mavi ve yeşil, beyaz yüzeylerde beliren hayali yeşil lekeleri de gizliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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