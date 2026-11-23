Önlükler eskiden beyazdı. 20. yüzyılın başında etkili bir doktor, cerrahın gözüne daha rahat geleceğini düşünerek yeşile geçti. 1998 tarihli bir ameliyat hemşireliği dergisi makalesinde böyle anlatılıyor. Yeşil önlüklerin bu nedenle yaygınlaşıp yaygınlaşmadığını doğrulamak zor.

Yeşil, renk çemberinde kırmızının tersi olduğu için ameliyathanede görmeyi kolaylaştırabilir. Beyin renkleri birbirine kıyasla yorumluyor. Cerrah kırmızı ve pembe bir şeye uzun süre bakarsa ona karşı duyarsızlaşıyor. Beyindeki kırmızı sinyal zayıflıyor ve insan vücudundaki ince ayrımları seçmek zorlaşabiliyor.