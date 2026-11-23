UEFA, ev sahibi kulübün saha zeminini mümkün olan en iyi oyun koşullarında tutmasını zorunlu kılıyor. Kulüp, zeminin futbol oynamaya elverişli olması için gerekli tüm makul önlemleri almak zorunda. UEFA müsabaka öncesinde saha zeminini denetleyebiliyor ve hava koşulları gerektiriyorsa saha ısıtma ya da koruma sistemlerinin kullanılması isteniyor. UEFA Stadyum Talimatı'nın 5.01 maddesinde şu ifade yer alıyor:

'Oyun alanı düzgün ve düz olmalı, IFAB Oyun Kuralları'na uygun olmalıdır.'

Bu yüzden ciddi çukurlar, tehlikeli bozulmalar ya da futbolcuların güvenliğini tehdit eden sorunlar, UEFA'nın saha standartlarına aykırılık sayılabiliyor.