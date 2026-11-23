Galatasaray'ın Aston Villa Maçı Öncesi RAMS Park'ta Zemin Alarmı Sürüyor
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Milli maç arasından beri süren çim yenileme çalışmalarının ardından zeminin toparlandığı görülüyor. Ancak bazı bölümlerde kumların belirgin şekilde seçilmesi, maçın sorunsuz oynanıp oynanamayacağı sorusunu gündeme getirdi.
Zemin toparlandı ama kumlar görünüyor.
UEFA ev sahibinden hazır zemin bekliyor.
Çimin sararması maçı iptal ettirmez.
Zemin olmazsa maç başka sahaya taşınabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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