Galatasaray, RAMS Park'ta Oynamadığı Samsunspor Maçını Kazanarak Seriyi Sürdürdü
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Galatasaray, Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'deki galibiyet serisini 6 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar, Torreira ve Yunus Akgün'ün golleriyle iki farklı üstünlüğü yakalarken Bayo'nun golüyle fark bire indi. Kalan dakikalarda Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışlarıyla skoru koruyan Galatasaray, üç puana uzandı.
Galatasaray maçı erken golle açıt.
Galatasaray ikinci yarıya da golle başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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