53. dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle farkı ikiye çıkaran sarı kırmızılılar 4 dakika sonra Samsunspor'da Bayo'nun golüne engel olamadı ve skor 2-1 oldu.

Maçın geri kalan bölümünde Galatasaray ataklar geliştirse de tehlikeli pozisyonları bulan Samsunspor oldu. Uğurcan Çakır'ın kurtarışları ve Samsunspor hücumcularının son paslardaki yanlış hamleleri skorun değişmesine engel oldu ve Galatasaray galibiyet serisini 6 maça çıkardı.