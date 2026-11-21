Nevide Çiçek, modellik, oyunculuk, futbolculuk ve spor yöneticiliği alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

2022 yılında güzellik kraliçesi seçilen Çiçek, modellik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi projelerinde oyuncu olarak yer aldı.

Futbol kariyerinde kaleci olarak görev yapan Çiçek, daha sonra spor yöneticiliğine yöneldi. Çakallıklı Spor'un başkanlığını üstlenen Çiçek, İstanbul Gençlergücü'nde teknik direktörlük görevine başlayarak antrenörlük kariyerine de adım attı.

Spor ve modellik çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Çiçek'in geçmişte Kaya Çilingiroğlu ve Mehmet Ali Erbil ile ilişki yaşadığına dair haberler yayımlandı. İki isimle ilgili paylaştığı videolar da sosyal medyada gündem oldu.