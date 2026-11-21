İstanbul Gençlergücüspor'un Yeni Teknik Direktörü Nevide Çiçek İmza Törenindeki Kombiniyle Konuşuldu
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İstanbul Gençlergücüspor yeni teknik direktörüyle imza töreni düzenledi. Törenden gelen fotoğraflarda hem verilen pozlar hem de imza masasındaki görünüm büyük ilgi gördü. Kulübün bu tercihi, teknik direktör imza törenlerinde alışık olunan görüntülerden farklı bir tablo ortaya çıkardı.
Gençlergücü yeni hocasıyla imzayı attı.
Törende kombini göz doldurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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