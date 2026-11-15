Wesley Sneijder Teknik Direktörlüğe Amatör Lig Takımıyla Başladı, Kardeşi Rodney de Yanında

Sneijder ilk kez Odysseus'91 deplasmanında saha kenarında yer aldı ve takımını 3-1'lik galibiyete taşıdı. Karşılaşma boyunca daha çok gözlem yapan Hollandalı teknik adam sık sık not aldı. Oyunculara yönelik yönlendirmeleri kardeşi Rodney ile Kamil Aydın ve Marvin Dauvillier üstlendi. Eminent Boys'un Türk futbolcusu Gökhan Yaşar ve Mohamed Ardaghal'ın attığı gollerde Sneijder sakin tavrını korudu.