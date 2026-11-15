Wesley Sneijder Teknik Direktörlüğe Amatör Lig Takımıyla Başladı, Kardeşi Rodney de Yanında
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Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlükte ilk adımını attı. Hollandalı eski futbolcu bu kez saha kenarında. 42 yaşındaki isim ülkesinin amatör liglerinden bir takımın başına getirildi.
Sneijder Eminent Boys'un başına geçti.
Kardeşi Rodney de kulüpte görev alıyor.
İlk maçta Odysseus'91'i 3-1 yendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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