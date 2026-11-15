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Wesley Sneijder Teknik Direktörlüğe Amatör Lig Takımıyla Başladı, Kardeşi Rodney de Yanında

Wesley Sneijder Teknik Direktörlüğe Amatör Lig Takımıyla Başladı, Kardeşi Rodney de Yanında

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 19:37
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Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlükte ilk adımını attı. Hollandalı eski futbolcu bu kez saha kenarında. 42 yaşındaki isim ülkesinin amatör liglerinden bir takımın başına getirildi.

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Sneijder Eminent Boys'un başına geçti.

Sneijder Eminent Boys'un başına geçti.

Geçtiğimiz sezon beşinci ligde şampiyonluk yaşayan Eminent Boys, yeni sezonda Dördüncü Amatör Lig'de beklentilerin gerisinde kaldı. İlk yedi karşılaşmasında yalnızca üç galibiyet alabilen Hollanda temsilcisi, Türk teknik direktör Mustafa Talha ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi takımın başına Hollanda Milli Takımı'nda 134 kez forma giyen Wesley Sneijder'i getirdi.

Kardeşi Rodney de kulüpte görev alıyor.

Kardeşi Rodney de kulüpte görev alıyor.

Sneijder'in Eminent Boys'a gelişinde kardeşi Rodney'nin önemli rol oynadığı belirtildi. Kulübün teknik komitesinde görev alan Rodney Sneijder, ağabeyinin takımın başına geçmesi yönündeki kararda etkili oldu. Wesley Sneijder hafta içinde takımla antrenmanlara katıldı. Yardımcı ekibinde ayrıca Türk antrenör Kamil Aydın ile Marvin Dauvillier bulunuyor.

İlk maçta Odysseus'91'i 3-1 yendi.

İlk maçta Odysseus'91'i 3-1 yendi.

Sneijder ilk kez Odysseus'91 deplasmanında saha kenarında yer aldı ve takımını 3-1'lik galibiyete taşıdı. Karşılaşma boyunca daha çok gözlem yapan Hollandalı teknik adam sık sık not aldı. Oyunculara yönelik yönlendirmeleri kardeşi Rodney ile Kamil Aydın ve Marvin Dauvillier üstlendi. Eminent Boys'un Türk futbolcusu Gökhan Yaşar ve Mohamed Ardaghal'ın attığı gollerde Sneijder sakin tavrını korudu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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