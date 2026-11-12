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Galatasaray'ın Eski Kalecisi Muslera Libertadores Finalinin Ardından Kramponları Asabilir

Galatasaray'ın Eski Kalecisi Muslera Libertadores Finalinin Ardından Kramponları Asabilir

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 17:46
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Fernando Muslera, Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerinin ardından geçtiği Arjantin ekibi Estudiantes'te ilk sezonunda kupalara uzanıyor. Uruguaylı kalecinin geleceğiyle ilgili ortaya atılan yeni iddia, bu başarıların gölgesinde gündeme geldi. Muslera'nın önümüzdeki günlerde oynayacağı büyük bir maç da bu iddianın merkezinde yer alıyor.

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Muslera finalin ardından kramponları asabilir.

Muslera finalin ardından kramponları asabilir.

Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerini noktaladıktan sonra Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera'nın futbolu bırakmaya hazırlandığı öne sürüldü. Uruguaylı kalecinin, Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacak Libertadores finalinin ardından profesyonel kariyerini sonlandıracağı iddia ediliyor. Bu durumda Galatasaray'da 14 sezon geçiren kaleci, futbol sahalarına Libertadores finaliyle veda etmiş olacak.

Racing finalinde penaltıları kurtardı.

Racing finalinde penaltıları kurtardı.

Muslera, Estudiantes'teki ilk sezonunda takımının Arjantin Kapanış Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağladı. Racing ile oynanan finalde penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan tecrübeli kaleci, kupanın kazanılmasında belirleyici oldu.

Flamengo rövanşında üç penaltı kurtardı.

Flamengo rövanşında üç penaltı kurtardı.

Muslera'nın performansı, Estudiantes'in Libertadores finaline yükselmesinde de belirleyici oldu. Flamengo ile oynanan yarı final rövanşında penaltı atışlarında üç kurtarış yapan deneyimli file bekçisi, takımını finalde Palmeiras'ın rakibi yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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