Galatasaray'ın Eski Kalecisi Muslera Libertadores Finalinin Ardından Kramponları Asabilir

Fernando Muslera, Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerinin ardından geçtiği Arjantin ekibi Estudiantes'te ilk sezonunda kupalara uzanıyor. Uruguaylı kalecinin geleceğiyle ilgili ortaya atılan yeni iddia, bu başarıların gölgesinde gündeme geldi. Muslera'nın önümüzdeki günlerde oynayacağı büyük bir maç da bu iddianın merkezinde yer alıyor.