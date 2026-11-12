Galatasaray'ın Eski Kalecisi Muslera Libertadores Finalinin Ardından Kramponları Asabilir
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Fernando Muslera, Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerinin ardından geçtiği Arjantin ekibi Estudiantes'te ilk sezonunda kupalara uzanıyor. Uruguaylı kalecinin geleceğiyle ilgili ortaya atılan yeni iddia, bu başarıların gölgesinde gündeme geldi. Muslera'nın önümüzdeki günlerde oynayacağı büyük bir maç da bu iddianın merkezinde yer alıyor.
Muslera finalin ardından kramponları asabilir.
Racing finalinde penaltıları kurtardı.
Flamengo rövanşında üç penaltı kurtardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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