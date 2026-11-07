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Osimhen'siz Galatasaray, Liderlik Maçında Amedspor'u 4-3 Yendi

Osimhen'siz Galatasaray, Liderlik Maçında Amedspor'u 4-3 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 20:56
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Gol yağmuru şeklinde geçen maçı Galatasaray evinde 4-3 kazanarak liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle geçilen maçta ikinci devrede 5 gol daha izledik. Heyecan dolu son dakikalarda ise Amedspor'un baskısı sonuç vermedi ve lider puan farkını artırarak yoluna devam etti.

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İlk yarıda Galatasaray rahat futbolla golleri buldu.

İlk yarıda Galatasaray rahat futbolla golleri buldu.

Galatasaray, ilk yarıda etkili oyunuyla soyunma odasına 2-0 önde gitti. 7. dakikada Leao'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk bölümde rakip kalede başka fırsatlar da yakaladı. Amed Sportif Faaliyetler ise Dia Saba ve Krasnic ile gol aradı ancak Uğurcan Çakır'ı geçemedi. 45. dakikada Batrakov'un golüyle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarı Amedspor üst üste goller buldu.

İkinci yarı Amedspor üst üste goller buldu.

Galatasaray erken bir dakikada golü bulup 3-0 yapsa da Dia saba ve Gift Orban ile Amedspor üst üste iki gol buldu.

Maça denge geldiği dakikalarda Barış Alper sahneye çıktı ve maç 4-2'ye geldi. Maç böyle bitecek derken Amedspor 90+2'de bir gol daha buldu ve skor 4-3 oldu. 

Son dakikalarda Amedspor baskısı sonuç vermedi ve maö 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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