Osimhen'siz Galatasaray, Liderlik Maçında Amedspor'u 4-3 Yendi

Galatasaray erken bir dakikada golü bulup 3-0 yapsa da Dia saba ve Gift Orban ile Amedspor üst üste iki gol buldu.

Maça denge geldiği dakikalarda Barış Alper sahneye çıktı ve maç 4-2'ye geldi. Maç böyle bitecek derken Amedspor 90+2'de bir gol daha buldu ve skor 4-3 oldu.

Son dakikalarda Amedspor baskısı sonuç vermedi ve maö 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti.