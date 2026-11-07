Osimhen'siz Galatasaray, Liderlik Maçında Amedspor'u 4-3 Yendi
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Gol yağmuru şeklinde geçen maçı Galatasaray evinde 4-3 kazanarak liderliğini sürdürdü.
İlk yarısı 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle geçilen maçta ikinci devrede 5 gol daha izledik. Heyecan dolu son dakikalarda ise Amedspor'un baskısı sonuç vermedi ve lider puan farkını artırarak yoluna devam etti.
İlk yarıda Galatasaray rahat futbolla golleri buldu.
İkinci yarı Amedspor üst üste goller buldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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