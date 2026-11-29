Şehirler Arası Yolculuklarda İçsel Hesaplaşma Yaratan 10 Parça
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Bazen uzun yolculuklar insanın kendiyle hesaplaşmasına dönüşüyor. Yolda camdan dışarıyı izlerken dinleyeceğin bazı şarkılar bu hesaplaşmaya yardım ediyor. Hangi şarkılar bunlar?
1. Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu?
2. Teoman - Paramparça
3. Yüksek Sadakat - Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
4. Bülent Ortaçgil - Eylül Akşamı
5. Sezen Aksu - Gidemem
6. MFÖ - Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın
7. Candan Erçetin - Elbette
8. Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam
9. Erkin Koray - Öyle Bir Geçer Zaman ki
10. Funda Arar - Yak Gel
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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