Hem BTS'in mutfağındaki en üretken isimlerden biri hem de solo projelerinde sözünü hiç sakınmayan sıkı bir rapçi. Yıllardır yazdığı sözler ve hazırladığı altyapılarla müzik listelerini altüst eden Suga, grubun en dikkat çeken üyeleri arasında yer alıyor. Peki sen onun müzik geçmişine, solo projelerine ve hayatındaki detaylara ne kadar hakimsin? Kendini ne kadar sıkı bir dinleyici olarak gördüğünü test etme vakti!