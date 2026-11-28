Bu Testi Yalnızca Gerçek Suga Hayranları Bitirebilecek!
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Hem BTS'in mutfağındaki en üretken isimlerden biri hem de solo projelerinde sözünü hiç sakınmayan sıkı bir rapçi. Yıllardır yazdığı sözler ve hazırladığı altyapılarla müzik listelerini altüst eden Suga, grubun en dikkat çeken üyeleri arasında yer alıyor. Peki sen onun müzik geçmişine, solo projelerine ve hayatındaki detaylara ne kadar hakimsin? Kendini ne kadar sıkı bir dinleyici olarak gördüğünü test etme vakti!
1. Suga'nın gerçek adı nedir diye sorsak?
2. BTS ile çıkış yapmadan önce memleketindeki D-Town adlı yeraltı hip-hop ekibinde hangi sahne adını kullanıyordu?
3. "Suga" sahne adı nereden gelmektedir?
4. Solo projelerinde kullandığı "Agust D" mahlasının anlamı nedir?
5. Suga'nın şarkılarını kaydettiği ve prodüksiyonlarını yaptığı kişisel stüdyosunun adı nedir?
6. 2020 yılında yayımlanan D-2 adlı ikinci mixtape çalışmasının geleneksel Kore müziği esintileri taşıyan popüler çıkış şarkısı hangisidir?
7. Suga, 2017 yılında başka bir sanatçı için yaptığı ilk dış prodüksiyon çalışmasıyla "Yılın Hot Trend Ödülü"nü kazanmıştı. Bu parça hangisiydi?
8. Suga'nın kendi YouTube kanalında ünlü konukları ağırlayıp içecek eşliğinde sohbet ettiği programın adı nedir?
Tebrikler, gerçek bir Suga hayranısın!
Bilemedin, tekrar dener misin?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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