Madonna'nın müzikle tanışması, New York'un hareketli sanat ve gece kulübü ortamında şekillendi. Bir dönem davul çaldığı Breakfast Club adlı gruba katıldı ve zamanla grubun solisti oldu. Ardından müzisyen Stephen Bray ile şarkılar üzerinde çalışmaya başladı. Dansa olan ilgisini ritim ve pop müzikle birleştiren Madonna, kendi şarkılarını üretmeye ve solo kariyerini kurmaya yöneldi. Yani onun hikâyesi, bir anda keşfedilen bir şarkıcıdan çok, farklı sahneleri deneyerek kendi yolunu çizen bir sanatçının hikâyesiydi.