Nerede Olursan Ol Dinlerken Kendini Eşlik Etmekten Alıkoyamayacağın Parçalar
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Bazı şarkılar var ki nerede olursan ol eşlik etmekten kendini alamıyorsun. Şarkı başladığı anda bir anda kendini sözleri söylerken buluyorsun. Eşlik etmekten kendini alamayacağın şarkılar neler?
Kenan Doğulu - Çakkıdı
Gülşen - Bangır Bangır
manifest - Toz Pembe
Hadise - Ara Beni
CRUSH - Benim Olsana
Dedublüman X Sıla - Acı Bal
UZI & Motive - Şarkılar Sokaklara Ait
Müslüm Gürses - Nilüfer
Yalın - Günaydın
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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