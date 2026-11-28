1999-2008 Arası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Hesabı: 43 ve 45 Yaş Talebi Masada
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1999 sonrası ilk kez sigortalı olanlar kademeli emeklilik için yıllardır Meclis'e bakıyor. Geçerli kural kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olurken 43 ve 45 yaş talebi de masada. Kademeli emeklilikte son durum merak edilirken milyonlarca vatandaşın aklında aynı soru var: 'Kademeli emeklilik çıkacak mı?'
İşte kademeli emeklilikte son durum ve 1999-2008 sigortalıları için kritik uyarılar.
Kademeli emeklilikte son durum.
Kademeli emeklilik çıkacak mı?
1999'da işe girenler için kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş talebi.
2027'ye işaret edildi.
Özgür Erdursun'dan 1999 sonrası sigortalılar için kritik uyarı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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