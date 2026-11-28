Sigorta başlangıcı 1999 ile 2008 arasına denk gelen çalışanlar için kademeli emeklilik tartışmaları güncelliğini koruyor. EYT kapsamına giremeyen kesim, giriş tarihine bağlı aşamalı bir emeklilik planının hayata geçirilip geçirilmeyeceğini sorguluyor. Yürürlükteki uygulamada emeklilik yaşı ve prim gün sayısı gibi koşullar, ilk sigortalılık tarihine ve ilgili mevzuata göre şekilleniyor.

Kademeli emekliliğe ilişkin süreçte Kasım 2026 itibarıyla önemli adımlar atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre 26 Ekim 2026'da 2/3988 ve 16 Kasım 2026'da 2/4068 esas numarasıyla iki ayrı kanun teklifi Meclis Başkanlığına iletildi. İki düzenleme de 8 Eylül 1999'dan sonra ve 30 Nisan 2008'e kadar sigortalı olmuş kişilerin emeklilik yaşının kademeli olarak güncellenmesini hedefliyor.

Gündeme gelen son teklif olan 2/4068 sayılı metnin ilk imzacısı Burdur Milletvekili İzzet Akbulut oldu. Söz konusu teklif, 18 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna gönderildi. Buna karşın tekliflerin komisyon aşamasında beklediği ve henüz kanunlaşmadığı görülüyor; dolayısıyla verilen teklifler yeni bir emeklilik hakkının yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.