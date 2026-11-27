Emeklilikte 3.600, 4.500, 5.400, 7.000, 9.000 Prim Günü Olanlara Ek Zam Tablosu
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Ocak zammına sayılı haftalar kala emekli maaşında yeni bir formül konuşuluyor. Prim gün sayısına göre kademelendirilecek bir refah payı modelinde 3.600 ile 9.000 gün arasındaki dilimlerin masaya yatırıldığı öne sürülüyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın A Haber'de paylaştığı tahminlere göre oranlar yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değişebilir. Henüz resmi bir karar bulunmuyor.
Yeni modelde prim günü, yaş ve prime esas kazanç birlikte değerlendirilecek.
Masadaki tahmini kademeler 1.800 günden 9.000 günün üzerine kadar uzanıyor.
Asgari ücretten 3.600 gün de 9.000 gün de prim ödeyen aynı tabana takılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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