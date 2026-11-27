Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıklamalarının ardından gözler, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren düzenlemeye çevrildi. Gündeme yansıyan bilgilere göre teknik çalışmanın aralık ayında tamamlanması, uygulamanın ise yeni yılla birlikte başlaması planlanıyor. Enflasyon farkına ek olarak refah payı ve seyyanen artış seçeneklerinin de değerlendirildiği belirtiliyor.

Tartışmanın merkezinde adalet meselesi var. Yeni modelde yalnızca enflasyon oranı değil; emeklinin kaç gün prim ödediği, yaşı ve prime esas kazancı da hesaba katılabilir. Böylece uzun yıllar çalışıp düşük aylığa razı olan emeklilerle daha kısa sürede emekli olanlar arasındaki makasın daraltılması hedefleniyor.