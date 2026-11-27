Şirket, tüm departmanlarından kesinti yapılabilecek alanları belirlemelerini istedi ve bu taleplerin özellikle ürün, mühendislik ve satış birimlerinde yoğunlaştığı aktarıldı. SAP yönetimi değişikliklerin bir parçası olarak ürün geliştirme ve satış süreçlerini yeniden tasarlamayı sürdürecek. Öte yandan altı yönetim kurulu üyesinden ikisi mart ayında Walldorf merkezli şirketten ayrılacak. SAP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'SAP, stratejisiyle ve müşterilerinin ihtiyaçları ile uyumluluğunu sürdürmek için organizasyonunu sürekli olarak gözden geçiriyor.'