Avrupa'nın Yazılım Devi SAP'de Yapay Zeka Dönüşümünün Faturası Çalışanlara Uzandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya merkezli yazılım devi SAP'nin yapay zeka dönüşümü için geniş çaplı bir yeniden yapılanmaya hazırlandığı iddia edildi. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre planlanan adım şirketin küresel iş gücünün hissedilir bir bölümünü etkileyecek. SAP yönetimi ise organizasyonunu stratejisine ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre sürekli gözden geçirdiğini açıkladı.
En az 10 bin kişi işini kaybedebilir.
Tüm departmanlardan kesinti alanları istendi.
SAP 2024 yılında da büyük bir küçülmeye gitmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın