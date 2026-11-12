article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Banka Devi Önce Çalışanlarını İşten Çıkardı, Şimdi Kendisi Satışa Çıktı

Banka Devi Önce Çalışanlarını İşten Çıkardı, Şimdi Kendisi Satışa Çıktı

İngiltere
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere'nin yeni nesil bankalarından Metro Bank için satış süreci resmen başladı. Maliyetleri düşürmek için art arda işten çıkarmalara giden banka, olası alıcıların ilgisini değerlendirmeye karar verdi. Süreçte danışman olarak ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley görevlendirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Banka devi satışa çıktı. Satış sürecini Morgan Stanley yönetecek.

Banka devi satışa çıktı. Satış sürecini Morgan Stanley yönetecek.

İngiltere merkezli Metro Bank, yeniden yapılanma sürecinin ardından şirketin satışına yönelik resmi bir süreç başlattı. Bankanın yönetim kurulu, potansiyel alıcılardan gelebilecek ilginin değerlendirilmesinin hissedarlar için en yüksek değeri yaratacağı görüşünde oy birliğiyle buluştu.

Satış sürecinde baş danışman olarak Morgan Stanley'nin seçildiği açıklandı. Ancak bankanın açıklaması, işin henüz başında olunduğunu da gösteriyor: Metro Bank, şu an herhangi bir potansiyel alıcıyla aktif görüşme yürütmediğini ve kendisine bu yönde bir yaklaşım da gelmediğini bildirdi.

Banka, sürecin mutlaka bir teklifle sonuçlanacağına dair bir garanti bulunmadığının da altını çizdi. Anlaşma sağlanamaması halinde mevcut stratejiyle yola devam edileceği ifade edildi.

2010'da ilk şubesini açmıştı.

2010'da ilk şubesini açmıştı.

Metro Bank, ilk amiral şubesini 2010 yılında İngiltere'de açtı. Geleneksel bankalara alternatif olarak konumlanan kuruluş kısa sürede büyüdü ve 2016'da Londra Borsası'nda işlem görmeye başladı. Halka arz sırasında bankanın değeri 1,6 milyar sterlin olarak hesaplanmıştı.

Sonraki yıllar ise banka için kolay geçmedi. 2023'te sermaye açığıyla gündeme gelen Metro Bank, 925 milyon sterlinlik bir yeniden finansman paketiyle ayakta kaldı. Bu operasyonun ardından Kolombiyalı iş insanı Jaime Gilinski Bacal bankanın en büyük ortağı oldu. 2024 başında ise yıllık 50 milyon sterlin tasarruf hedefiyle yaklaşık 1000 çalışanın, yani personelin yüzde 22'sinin işine son verileceği duyurulmuştu.

Son tablo, bankanın toparlanma yolunda mesafe kat ettiğine işaret ediyor. Metro Bank, bu yılın ilk yarısında 60,7 milyon sterlin vergi öncesi kâr elde etti. Satış kararının tam da bu toparlanmanın ardından gelmesi dikkat çekiyor. Şimdi merak edilen, İngiliz bankasına hangi kurumların talip olacağı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın