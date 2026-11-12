Banka Devi Önce Çalışanlarını İşten Çıkardı, Şimdi Kendisi Satışa Çıktı

İngiltere merkezli Metro Bank, yeniden yapılanma sürecinin ardından şirketin satışına yönelik resmi bir süreç başlattı. Bankanın yönetim kurulu, potansiyel alıcılardan gelebilecek ilginin değerlendirilmesinin hissedarlar için en yüksek değeri yaratacağı görüşünde oy birliğiyle buluştu.

Satış sürecinde baş danışman olarak Morgan Stanley'nin seçildiği açıklandı. Ancak bankanın açıklaması, işin henüz başında olunduğunu da gösteriyor: Metro Bank, şu an herhangi bir potansiyel alıcıyla aktif görüşme yürütmediğini ve kendisine bu yönde bir yaklaşım da gelmediğini bildirdi.

Banka, sürecin mutlaka bir teklifle sonuçlanacağına dair bir garanti bulunmadığının da altını çizdi. Anlaşma sağlanamaması halinde mevcut stratejiyle yola devam edileceği ifade edildi.