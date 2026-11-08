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5 Büyük İngiliz Bankası Yapay Zeka Ajanlarının Hesaplara Erişimini Kısıtladı

5 Büyük İngiliz Bankası Yapay Zeka Ajanlarının Hesaplara Erişimini Kısıtladı

Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 17:25
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İngiltere'nin en büyük 5 bankası olan HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest ve Nationwide, yapay zeka ajanlarının müşteri hesaplarına erişimini kısıtlamak için harekete geçti. Önlemlerin arkasında yetkisiz finansal işlem ve güvenlik riskleri bulunuyor. Danışmanlık şirketi McKinsey'e göre yapay zeka yönlendirmeleriyle 700 milyar sterline kadar mevduat farklı hesaplara aktarılabilir. Lloyds ise bankanın hesaplara erişen bir yapay zeka ajanına rastlamadığını açıkladı.

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Bankalar yapay zeka ajanlarını hesaplardan uzak tutuyor.

Bankalar yapay zeka ajanlarını hesaplardan uzak tutuyor.

İngiliz bankalarının aldığı önlemler, yapay zeka ajanlarının müşterilerin doğrudan katılımı olmadan hesaplara erişmesini ve finansal işlem gerçekleştirmesini sınırlandırıyor. Kısıtlamaların kapsamı bankalara göre farklılık gösterebiliyor. Bazı kuruluşlar hesap sahibinin doğrudan onayı olmadan gerçekleştirilen işlemlere özel yasaklar uyguluyor. Önlemler müşterilerin kendi banka hesaplarına erişimini değil, üçüncü taraf yapay zeka ajanlarının hesaplara erişimini hedefliyor.

Meta'nın Muse asistanı alışveriş de yapabiliyor.

Meta'nın Muse asistanı alışveriş de yapabiliyor.

Meta'nın eylül ayında ABD'de kullanıma sunduğu Muse adlı yapay zeka asistanı, kullanıcıların belirlediği görevleri yerine getirebiliyor. Sistem alışveriş yapma, seyahat rezervasyonu oluşturma, faturaları yönetme ve çeşitli dijital işlemleri gerçekleştirme özelliklerine sahip. Kullanıcıların izin verdiği uygulama ve hizmetlerle bağlantı kuruyor. Yapay zeka ajanlarının finansal işlemler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması, bankacılık sektöründe güvenlik ve sorumluluk tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

700 milyar sterlinlik mevduat risk altında.

Danışmanlık şirketi McKinsey'in değerlendirmesine göre, yapay zeka destekli finansal yönlendirmeler sonucunda düşük faizli veya faizsiz hesaplardan daha yüksek getirili tasarruf ürünlerine 700 milyar sterline kadar para aktarılması mümkün. Banka mevduatlarının yüzde 5 ila 10'unun bu şekilde başka ürünlere yönlendirilmesi halinde bankaların mevduatlardan elde ettiği kârın yüzde 20 veya daha fazla azalabileceği öngörülüyor. Bu rakamlar gerçekleşmiş para çıkışlarını değil, yapay zekanın yaygınlaşmasına bağlı olası senaryoları ifade ediyor.

Lloyds hesaplarda yapay zeka ajanı görmedi.

Lloyds hesaplarda yapay zeka ajanı görmedi.

Lloyds Finans Direktörü Will Chalmers, bankanın müşteri hesaplarına erişen yapay zeka ajanlarına ilişkin herhangi bir bulguya rastlamadığını belirtti. Chalmers, buna karşın söz konusu risklere karşı önlemler alındığını ve konunun ciddiyetle değerlendirildiğini ifade etti. Bankacılık sektöründeki bir diğer endişe, çok sayıda yapay zeka ajanının aynı anda benzer finansal işlemleri gerçekleştirmesi. Mevduatların eş zamanlı olarak farklı hesaplara veya yatırım ürünlerine yönlendirilmesi, bankalar açısından hızlı ve yüksek tutarlı para çıkışlarına yol açabilecek bir risk olarak görülüyor. İngiltere Finansal Denetleme Kurumu (FCA) ise finans sektöründe yapay zeka ajanlarının kullanımına yönelik kuralların geliştirilmesi için bankalar ve diğer düzenleyici kuruluşlarla çalışıyor. Düzenlemelerde yapay zeka ajanlarının kimliklerinin doğrulanması, kullanıcıların verdiği yetkilerin sınırları ve gerçekleştirilen işlemlerden doğacak sorumlulukların belirlenmesi üzerinde duruluyor.

Dimon kontrolsüz erişimi risk gördü.

Dimon kontrolsüz erişimi risk gördü.

Yapay zeka ajanlarına yönelik erişim kısıtlamaları yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadı. ABD'de JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Morgan Stanley gibi finans kuruluşları da üçüncü taraf yapay zeka sistemlerinin müşteri hesaplarına erişimini sınırlandırmaya yönelik adımlar attı. JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, dışarıdan gelen yapay zeka ajanlarının kontrolsüz erişiminin hem müşteriler hem de banka açısından risk oluşturabileceğini belirtti. Bankaların bu önlemleri, finansal işlemlerde otomasyonun artmasıyla birlikte müşteri güvenliği ve finansal istikrar konularını gündemde tutuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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