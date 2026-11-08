5 Büyük İngiliz Bankası Yapay Zeka Ajanlarının Hesaplara Erişimini Kısıtladı

Lloyds Finans Direktörü Will Chalmers, bankanın müşteri hesaplarına erişen yapay zeka ajanlarına ilişkin herhangi bir bulguya rastlamadığını belirtti. Chalmers, buna karşın söz konusu risklere karşı önlemler alındığını ve konunun ciddiyetle değerlendirildiğini ifade etti. Bankacılık sektöründeki bir diğer endişe, çok sayıda yapay zeka ajanının aynı anda benzer finansal işlemleri gerçekleştirmesi. Mevduatların eş zamanlı olarak farklı hesaplara veya yatırım ürünlerine yönlendirilmesi, bankalar açısından hızlı ve yüksek tutarlı para çıkışlarına yol açabilecek bir risk olarak görülüyor. İngiltere Finansal Denetleme Kurumu (FCA) ise finans sektöründe yapay zeka ajanlarının kullanımına yönelik kuralların geliştirilmesi için bankalar ve diğer düzenleyici kuruluşlarla çalışıyor. Düzenlemelerde yapay zeka ajanlarının kimliklerinin doğrulanması, kullanıcıların verdiği yetkilerin sınırları ve gerçekleştirilen işlemlerden doğacak sorumlulukların belirlenmesi üzerinde duruluyor.