5 Büyük İngiliz Bankası Yapay Zeka Ajanlarının Hesaplara Erişimini Kısıtladı
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İngiltere'nin en büyük 5 bankası olan HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest ve Nationwide, yapay zeka ajanlarının müşteri hesaplarına erişimini kısıtlamak için harekete geçti. Önlemlerin arkasında yetkisiz finansal işlem ve güvenlik riskleri bulunuyor. Danışmanlık şirketi McKinsey'e göre yapay zeka yönlendirmeleriyle 700 milyar sterline kadar mevduat farklı hesaplara aktarılabilir. Lloyds ise bankanın hesaplara erişen bir yapay zeka ajanına rastlamadığını açıkladı.
Bankalar yapay zeka ajanlarını hesaplardan uzak tutuyor.
Meta'nın Muse asistanı alışveriş de yapabiliyor.
700 milyar sterlinlik mevduat risk altında.
Lloyds hesaplarda yapay zeka ajanı görmedi.
Dimon kontrolsüz erişimi risk gördü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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