Sabır Taşı Olsa Çatlar: Yapay Zeka Müşteri En Sabırlı Satıcıyı Bile Bezdirdi

Şömine odunu almak için yapay zekayı görevlendiren bir kullanıcının yapay zeka ile satıcı arasındaki WhatsApp yazışmasını paylaşması X'te gündem oldu. Yapay zeka satıcıya fiyattan nem oranına, kantar fişinden kesim boyuna kadar onlarca soru yöneltirken, başta satıcı büyük bir sabırla verdiği yanıtlar sonunda sitemle bitti.

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