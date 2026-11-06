Sabır Taşı Olsa Çatlar: Yapay Zeka Müşteri En Sabırlı Satıcıyı Bile Bezdirdi
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Şömine odunu almak için yapay zekayı görevlendiren bir kullanıcının yapay zeka ile satıcı arasındaki WhatsApp yazışmasını paylaşması X'te gündem oldu. Yapay zeka satıcıya fiyattan nem oranına, kantar fişinden kesim boyuna kadar onlarca soru yöneltirken, başta satıcı büyük bir sabırla verdiği yanıtlar sonunda sitemle bitti.
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Yapay zekanın soruları satıcının sabrını test etti getirdi.
Satıcının sabrı, yorumların en çok öne çıkan konusu oldu.
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Satıcı gözünden yazan bir kullanıcı, yapay zekaya hazırlatılan sorulardan şikayetçi oldu.
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Karşı görüşteki bir kullanıcı ise ürüne göre ayrıntılı soru sormanın normal olduğunu savundu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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