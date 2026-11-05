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NASA'nın Uzay İstasyonuna Neredeyse UFO Çarpıyordu: Gizemli Cisim Gündemde

NASA'nın Uzay İstasyonuna Neredeyse UFO Çarpıyordu: Gizemli Cisim Gündemde

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 17:34
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NASA'nın canlı yayınında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yanından geçen gizemli bir cisim gündem oldu. Bir UFO araştırmacısı, astronotların 'ucuz atlattığını' ileri sürdü.

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Kaynak: Daily Mail

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NASA'nın 15 Ekim'deki canlı yayınında ISS'nin yanından geçen parlak bir disk ya da küçük bir küre görüldü.

Gizemli cisim, 15 Ekim'de bir SpaceX Dragon kargo aracı istasyona yeni malzemelerle yaklaşırken görüntülendi. NASA'nın yerleşme işlemine ait canlı yayını başladıktan kısa süre sonra, parlak bir disk ya da küçük bir küre ISS'nin yanından sabit bir hızla geçti.

UFO Sightings Daily'den Scott C Waring, cismin yaklaşık yedi metre genişliğinde olduğunu ve istasyona çarpsaydı onu yok edebileceğini savundu. Waring, mürettebatın, NASA kontrol merkezinin ve istasyonun cisimle ilgili hiçbir şey söylemediğini de ekledi.

Waring'e göre cisim ISS'nin güneş panellerine yaklaşık 25 metre mesafeden geçti.

Waring'e göre cisim ISS'nin güneş panellerine yaklaşık 25 metre mesafeden geçti.

Dragon aracındaki bir kamera, ISS'nin yanından geçen cismi kaydetti. Waring, istasyonun boyutundan yola çıkarak cismin yapının güneş panellerine yaklaşık 25 metre uzaklıktan geçtiğini tahmin etti. SpaceX kamerası cismi birkaç saniye boyunca kaydetmeye devam etti.

UFO araştırmacısı ayrıca NASA yayınının Dragon kargo aracının etrafında düzensiz hareket eden başka bir bilinmeyen cismi de yakaladığını iddia etti. Kameralar, dünyanın üzerinden geçen kargo aracının yanında iki ayrı zamanda soluk bir görüntü yakaladı. Her iki durumda da cisim koni şeklindeydi ve kapsül ISS'ye ilerlerken ileri geri sallanıyordu.

NASA, yerleşmeyi normal olarak tanımladı ve herhangi bir yakın geçiş ya da UFO'dan söz etmedi.

NASA, yerleşmeyi normal olarak tanımladı ve herhangi bir yakın geçiş ya da UFO'dan söz etmedi.

NASA'nın kapsülün varışına ilişkin raporunda, istasyona 6 bin 300 poundun (yaklaşık 2 bin 860 kilogram) üzerinde malzeme, bilimsel deney ve iki açılan güneş paneli ulaştırılan normal bir yerleşme anlatılıyor. Raporda yakın geçiş, uzay enkazı tehdidi ya da UFO'ya dair bir ifade yer almadı.

Waring, YouTube'daki analizinde cismin bilinen hiçbir hava ya da uzay aracına benzemeyen biçimde hareket ettiğini savundu. Ancak cismin Dragon'un yanından geçerken görüntüde çok soluk kaldığını ve görüntünün gerçek bir UFO olduğunu kanıtlayamayacağını kabul etti. NASA'nın yayınları daha önce de dünya yörüngesinde bilinmeyen nesneleri yakaladı, ancak ajans bunların hiçbirinin dünya dışı kaynaklı olduğunu kabul etmedi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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