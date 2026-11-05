NASA'nın Uzay İstasyonuna Neredeyse UFO Çarpıyordu: Gizemli Cisim Gündemde

Gizemli cisim, 15 Ekim'de bir SpaceX Dragon kargo aracı istasyona yeni malzemelerle yaklaşırken görüntülendi. NASA'nın yerleşme işlemine ait canlı yayını başladıktan kısa süre sonra, parlak bir disk ya da küçük bir küre ISS'nin yanından sabit bir hızla geçti.

UFO Sightings Daily'den Scott C Waring, cismin yaklaşık yedi metre genişliğinde olduğunu ve istasyona çarpsaydı onu yok edebileceğini savundu. Waring, mürettebatın, NASA kontrol merkezinin ve istasyonun cisimle ilgili hiçbir şey söylemediğini de ekledi.