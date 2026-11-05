NASA'nın Uzay İstasyonuna Neredeyse UFO Çarpıyordu: Gizemli Cisim Gündemde
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NASA'nın canlı yayınında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yanından geçen gizemli bir cisim gündem oldu. Bir UFO araştırmacısı, astronotların 'ucuz atlattığını' ileri sürdü.
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Kaynak: Daily Mail
NASA'nın 15 Ekim'deki canlı yayınında ISS'nin yanından geçen parlak bir disk ya da küçük bir küre görüldü.
Waring'e göre cisim ISS'nin güneş panellerine yaklaşık 25 metre mesafeden geçti.
NASA, yerleşmeyi normal olarak tanımladı ve herhangi bir yakın geçiş ya da UFO'dan söz etmedi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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