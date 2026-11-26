Erdursun'un aktardığına göre 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez SSK'lı (4/a) olanların önünde iki yol bulunuyor. İlkinde 7.000 prim günü tamamlanıyor ve kadınlar 58, erkekler 60 yaşını bekliyor. İkincisinde 4.500 prim günü ile 25 yıllık sigortalılık süresi aranıyor; yaş sınırı yine kadınlarda 58, erkeklerde 60.

Yani iki seçenek arasında yaş açısından bir fark yok. Erdursun burada sık yapılan bir hataya da dikkat çekiyor: 25 yıllık sigortalılık süresi, 25 yıl boyunca kesintisiz çalışmak anlamına gelmiyor. Bu süre, ilk kez sigortalı olunan tarihten itibaren kendiliğinden işliyor.

Erdursun'un verdiği örnekte 2003'te işe başlayan ve 5.500 prim günü bulunan bir kadın, 25 yılı 2028'de dolduruyor. Bu kişi hiç prim ödemese bile 4/a statüsünü koruduğu sürece 58 yaşına geldiğinde emekliliğe hak kazanabiliyor. 1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için ise şartlar farklı işliyor.