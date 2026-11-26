1999 Sonrası Sigortalılar İçin Emeklilik Hesabı: Özgür Erdursun 4.500 ve 7.000 Gün Farkını Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kalkarken, bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan milyonlarca çalışan hâlâ aynı soruların yanıtını arıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde 4.500 ve 7.000 prim günü seçeneklerini, isteğe bağlı prim ödemesini, borçlanmayı ve çalışma gücü kaybıyla emekliliği tek tek ele aldı.
4.500 günü dolduran da 7.000 günü dolduran da aynı yaşta emekli oluyor.
Bir ay fazla çalışmak emekli aylığını 650 liraya kadar artırabiliyor.
Son 2.520 gün hesabı yapılmadan isteğe bağlı prim ödenmemeli.
Çalışma gücü kaybında yaş şartı aranmıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın