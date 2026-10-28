Özgür Erdursun İşe Başlama Tarihine Göre Emeklilik Şartlarını Açıkladı: 7.000, 4.500 ve 7.200 Gün Kuralı

SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre ilk uzun vadeli sigorta başlangıcı, emeklilik hesabının çıkış noktası. Staj ve çıraklıkta yalnızca kısa vadeli sigorta bildirimi yapılmışsa, bu dönem kural olarak uzun vadeli sigortalılığın başlangıcı sayılmıyor.

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler, yani EYT kapsamındakiler normal yaşlılık emekliliğinde yaş şartıyla karşılaşmıyor. Buna karşılık prim günü ve sigortalılık süresi şartı devam ediyor. Genel olarak kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor; gereken prim günü sayısı ise giriş tarihine göre değişiyor.

Burada sık yapılan bir hataya da dikkat çekiliyor: 3.600 gün prim, herkese kapı açmıyor. Bu seçenekte en az 15 yıl sigortalılık, 3.600 prim günü ve kademeli yaş şartı birlikte aranıyor. Erdursun'un verdiği örneğe göre 1995 girişli ve 3.600 günü 2020'de dolduran bir erkek 60, aynı koşullardaki kadın ise 58 yaşında kısmi emekli olabiliyor. EYT, 3.600 günle emeklilikteki yaş şartını kaldırmıyor.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe girenler için iki ayrı yol var. Birinci yolda 7.000 prim günü tamamlanınca kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli oluyor. İkinci yolda ise 25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günü şartı aranıyor, yaş şartı yine kadınlarda 58, erkeklerde 60. Bu seçenekte 25 yıllık sigortalılık süresi zorunlu.