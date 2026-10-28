Özgür Erdursun İşe Başlama Tarihine Göre Emeklilik Şartlarını Açıkladı: 7.000, 4.500 ve 7.200 Gün Kuralı
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde 4A (SSK) kapsamında çalışanların emeklilik şartlarını işe başlama tarihine göre tek tek sıraladı. Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı, ilk sigortalılığın hangi tarihte başladığına göre değişiyor. Yani aynı sayıda prim günü olan iki kişi, farklı yıllarda işe girdiyse farklı tarihlerde emekli olabiliyor.
1999 öncesi girişlilerde yaş şartı yok, 1999-2008 arasında ise 7.000 gün ya da 4.500 günle 25 yıl şartı var.
1 Mayıs 2008 sonrası girişlilerde belirleyici olan şey, 7.200 günün hangi yıl tamamlandığı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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