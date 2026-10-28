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Özgür Erdursun İşe Başlama Tarihine Göre Emeklilik Şartlarını Açıkladı: 7.000, 4.500 ve 7.200 Gün Kuralı

Özgür Erdursun İşe Başlama Tarihine Göre Emeklilik Şartlarını Açıkladı: 7.000, 4.500 ve 7.200 Gün Kuralı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 17:46
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde 4A (SSK) kapsamında çalışanların emeklilik şartlarını işe başlama tarihine göre tek tek sıraladı. Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı, ilk sigortalılığın hangi tarihte başladığına göre değişiyor. Yani aynı sayıda prim günü olan iki kişi, farklı yıllarda işe girdiyse farklı tarihlerde emekli olabiliyor.

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1999 öncesi girişlilerde yaş şartı yok, 1999-2008 arasında ise 7.000 gün ya da 4.500 günle 25 yıl şartı var.

1999 öncesi girişlilerde yaş şartı yok, 1999-2008 arasında ise 7.000 gün ya da 4.500 günle 25 yıl şartı var.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre ilk uzun vadeli sigorta başlangıcı, emeklilik hesabının çıkış noktası. Staj ve çıraklıkta yalnızca kısa vadeli sigorta bildirimi yapılmışsa, bu dönem kural olarak uzun vadeli sigortalılığın başlangıcı sayılmıyor.

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler, yani EYT kapsamındakiler normal yaşlılık emekliliğinde yaş şartıyla karşılaşmıyor. Buna karşılık prim günü ve sigortalılık süresi şartı devam ediyor. Genel olarak kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor; gereken prim günü sayısı ise giriş tarihine göre değişiyor.

Burada sık yapılan bir hataya da dikkat çekiliyor: 3.600 gün prim, herkese kapı açmıyor. Bu seçenekte en az 15 yıl sigortalılık, 3.600 prim günü ve kademeli yaş şartı birlikte aranıyor. Erdursun'un verdiği örneğe göre 1995 girişli ve 3.600 günü 2020'de dolduran bir erkek 60, aynı koşullardaki kadın ise 58 yaşında kısmi emekli olabiliyor. EYT, 3.600 günle emeklilikteki yaş şartını kaldırmıyor.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe girenler için iki ayrı yol var. Birinci yolda 7.000 prim günü tamamlanınca kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli oluyor. İkinci yolda ise 25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günü şartı aranıyor, yaş şartı yine kadınlarda 58, erkeklerde 60. Bu seçenekte 25 yıllık sigortalılık süresi zorunlu.

1 Mayıs 2008 sonrası girişlilerde belirleyici olan şey, 7.200 günün hangi yıl tamamlandığı.

1 Mayıs 2008 sonrası girişlilerde belirleyici olan şey, 7.200 günün hangi yıl tamamlandığı.

1 Mayıs 2008 ve sonrasında işe başlayanlar için 5510 sayılı Kanun devreye giriyor. Bu grupta emeklilik yaşını, 7.200 prim gününün tamamlandığı yıl belirliyor. Yani yalnızca işe giriş yılına bakmak yeterli değil; günlerin ne zaman dolduğu da hesabı değiştiriyor. Erdursun, 7.200 günü doldurmanın tek başına emekli olmaya yetmediğini, kademeli yaş şartının da karşılanması gerektiğini vurguluyor.

Kısmi emeklilik yolunda ise ilk sigortalılık yılına göre aranan prim günü 4.600'den başlayıp 5.400'e kadar çıkıyor. Yaş şartı kademeli hükümlere göre belirleniyor. 4.600 ile 5.300 gün arasındaki daha erken girişlerde yaş hesabını SGK bireysel olarak değerlendiriyor. Kısmi emeklilikte prim günü daha az olabiliyor, ancak yaş şartı daha ileri olabiliyor. Aylık tutar ise prime esas kazançlara, prim dönemlerine ve bağlama kurallarına göre değişiyor.

Eksik günü olanlar için doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması ve isteğe bağlı sigorta seçenekleri gündeme gelebiliyor. Erdursun, yurt dışı borçlanması ile 1 Ekim 2008 sonrası isteğe bağlı sigorta sürelerinin 4B kapsamında değerlendirilebildiğini ve bunun statüyü değiştirebileceğini hatırlatıyor. Askerlik borçlanması ise başlangıç tarihini geriye çekebiliyor.

Şartları tamamlayan 4A'lılar, işten ayrıldıktan sonra son işyerinin bağlı olduğu SGK il veya merkez müdürlüğüne ya da e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Temel belge Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi. Bağlanan aylıklar, tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor; isteyenler PTT aracılığıyla evde ödeme de alabiliyor. Yazı; maluliyet, engellilik, yıpranma, maden işçiliği ve karma hizmet gibi özel durumları kapsamıyor. Kesin emeklilik tarihi için SGK hizmet dökümü ve mevzuat birlikte incelenmeli.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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