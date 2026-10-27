Emekliye Çifte Destek Yolda: Vatandaşlık Maaşının İlk Ödeme Tarihi Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kabine toplantısının ardından emeklilere yönelik iyileştirme mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, gözleri 'vatandaşlık maaşı' olarak anılan yeni destek modeline çevirdi. Taslak çalışmaya göre hane geliri en düşük emekli aylığının altında kalan ailelere ek destek sağlanacak. Kriterin 23.552 TL olacağı belirtilen sistemde ilk ödemelerin takvimi de gündemde.
Detaylar 👇
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin durumunun 2027 bütçesinde iyileştirilmesini hedeflediklerini açıkladı.
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, hane geliri en düşük emekli aylığının altında kalan ailelere destek sağlayacak.
Pilot illerin aralık ayında belirlenmesi ve ödemelerin 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın