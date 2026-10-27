Emekliye Çifte Destek Yolda: Vatandaşlık Maaşının İlk Ödeme Tarihi Belli Oldu

Takvime göre pilot uygulama yapılacak iller Aralık 2026'ya kadar belirlenecek. İlk ödemelerin 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması, ülke genelindeki uygulamanın ise yıl içinde devreye alınması hedefleniyor. Başvuruların merkezi sistem, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden alınabileceği, ödemelerin ise özel bir kart aracılığıyla yapılacağı belirtiliyor.

Sistemin henüz taslak aşamasında olduğu ve yasal adımın bütçe sürecine bağlı olduğu da vurgulanıyor.