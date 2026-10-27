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Emekliye Çifte Destek Yolda: Vatandaşlık Maaşının İlk Ödeme Tarihi Belli Oldu

Emekliye Çifte Destek Yolda: Vatandaşlık Maaşının İlk Ödeme Tarihi Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:50
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Kabine toplantısının ardından emeklilere yönelik iyileştirme mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, gözleri 'vatandaşlık maaşı' olarak anılan yeni destek modeline çevirdi. Taslak çalışmaya göre hane geliri en düşük emekli aylığının altında kalan ailelere ek destek sağlanacak. Kriterin 23.552 TL olacağı belirtilen sistemde ilk ödemelerin takvimi de gündemde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin durumunun 2027 bütçesinde iyileştirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin durumunun 2027 bütçesinde iyileştirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirmeyi amaçladığını ifade etti. Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamanın ardından kulislerde konuşulan düzenlemelerden biri, kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak adlandırılan yeni destek sistemi oldu.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, hane geliri en düşük emekli aylığının altında kalan ailelere destek sağlayacak.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, hane geliri en düşük emekli aylığının altında kalan ailelere destek sağlayacak.

Taslak olarak hazırlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nde (GETAD) hane geliri, belirlenen seviyenin altında kalan ailelerin geliri tamamlanacak. Makalede en düşük emekli aylığı olan 23.552 TL kriter olarak gösterilirken, bu tutarın üzerinde gelire sahip haneler destekten yararlanamayacak.

Destek kapsamında konut, enerji, çocuk, kira, fatura ve gıda giderlerinin gözetilmesi planlanıyor. Gelir kontrolü SGK, gelir idaresi, banka ve tapu kayıtları üzerinden yapılacak. Ödemeler aylık olarak gözden geçirilecek, geliri artan haneler sistemden çıkarılacak. Taslakta yaklaşık 2,5 milyon hane ve 1,5 trilyon TL'lik ödeme öngörülüyor.

Pilot illerin aralık ayında belirlenmesi ve ödemelerin 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Pilot illerin aralık ayında belirlenmesi ve ödemelerin 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Takvime göre pilot uygulama yapılacak iller Aralık 2026'ya kadar belirlenecek. İlk ödemelerin 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması, ülke genelindeki uygulamanın ise yıl içinde devreye alınması hedefleniyor. Başvuruların merkezi sistem, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden alınabileceği, ödemelerin ise özel bir kart aracılığıyla yapılacağı belirtiliyor.

Sistemin henüz taslak aşamasında olduğu ve yasal adımın bütçe sürecine bağlı olduğu da vurgulanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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