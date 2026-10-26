Tek Bir Fikri Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu: 18 Yaşında Milyoner Oldu
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ABD'de yaşayan 18 yaşındaki Michael Satterlee, tasarladığı içecek kutusu tutucusuyla kısa sürede girişimcilik dünyasının dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaştığı tanıtım videosu 50 milyondan fazla izlenirken, Cruise Cup markasının Kasım 2025'te yaklaşık 300 bin dolar ciro yaptığı bildirildi.
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Michael Satterlee, 3D yazıcıyla ürettiği kutu tutucu fikrini sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurdu.
Michael Satterlee'ın viral olan videosu 👇
Siparişler artınca üretim, aile evinden New York'taki bağımsız bir depoya taşındı.
Satterlee, geri bildirimlere göre yeni modeller geliştiriyor ve 2026 ortasına kadar paslanmaz çelik seçenek planlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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