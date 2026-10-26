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Tek Bir Fikri Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu: 18 Yaşında Milyoner Oldu

Tek Bir Fikri Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu: 18 Yaşında Milyoner Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 16:01
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ABD'de yaşayan 18 yaşındaki Michael Satterlee, tasarladığı içecek kutusu tutucusuyla kısa sürede girişimcilik dünyasının dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaştığı tanıtım videosu 50 milyondan fazla izlenirken, Cruise Cup markasının Kasım 2025'te yaklaşık 300 bin dolar ciro yaptığı bildirildi.

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Michael Satterlee, 3D yazıcıyla ürettiği kutu tutucu fikrini sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Michael Satterlee, 3D yazıcıyla ürettiği kutu tutucu fikrini sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Michael Satterlee, içecek kutusunu soğuk tutan ve kolayca taşınmasını sağlayan bir aparat tasarladı. Ürünün 3D yazıcıyla basılan tanıtım videosu Instagram'da 50 milyondan fazla izlenerek kısa sürede viral oldu.

Genç girişimci, 10 yaşından beri çeşitli ticari girişimlerde bulunduğunu belirtiyor. Cruise Cup markası ise bu deneyimlerin ardından ortaya çıkan en büyük başarısı oldu.

Michael Satterlee'ın viral olan videosu 👇

Siparişler artınca üretim, aile evinden New York'taki bağımsız bir depoya taşındı.

Siparişler artınca üretim, aile evinden New York'taki bağımsız bir depoya taşındı.

Business Insider'ın incelediği e-ticaret verilerine göre Cruise Cup, Kasım 2025'te yaklaşık 300 bin dolar ciro elde etti. Bu rakamın kar değil, satışlardan gelen toplam gelir olduğu belirtiliyor.

Talebin hızla artması üzerine üretim, ailenin evinden çıkarılarak New York'ta 130'dan fazla 3D yazıcının bulunduğu bağımsız bir depoya taşındı.

Satterlee, geri bildirimlere göre yeni modeller geliştiriyor ve 2026 ortasına kadar paslanmaz çelik seçenek planlıyor.

Satterlee, geri bildirimlere göre yeni modeller geliştiriyor ve 2026 ortasına kadar paslanmaz çelik seçenek planlıyor.

Tüketici geri bildirimlerini dikkate alan Satterlee, iki kutu taşıyabilen yeni bir versiyon geliştirdi. Genç girişimcinin 2026 ortasına kadar paslanmaz çelik modelleri de piyasaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor.

Başarı hikayesi, düşük maliyetli bir fikrin doğru bir videoyla nasıl büyük bir markaya dönüşebileceğini gösteren örnekler arasında yer alıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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