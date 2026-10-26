Tek Bir Fikri Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu: 18 Yaşında Milyoner Oldu

Michael Satterlee, içecek kutusunu soğuk tutan ve kolayca taşınmasını sağlayan bir aparat tasarladı. Ürünün 3D yazıcıyla basılan tanıtım videosu Instagram'da 50 milyondan fazla izlenerek kısa sürede viral oldu.

Genç girişimci, 10 yaşından beri çeşitli ticari girişimlerde bulunduğunu belirtiyor. Cruise Cup markası ise bu deneyimlerin ardından ortaya çıkan en büyük başarısı oldu.