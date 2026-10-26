Teknoloji Devi Japonlar Meğerse Bu Yüzden Bulaşık Makinesi Kullanmıyormuş
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Yüksek teknolojisiyle bilinen Japonya'da bulaşık makinesi hanelerin büyük bölümünde yer almıyor. Cihaz ülkede genellikle yalnızca geniş konutlara sahip varlıklı ailelerin mutfaklarında bulunuyor. Elde yıkama alışkanlığı, beslenme kültürü ve dar mutfaklar bu tercihin arkasındaki nedenler arasında gösteriliyor.
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Japon kültüründe elde yıkama, günlük yaşamın olağan ve vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.
Yiyecek otomatları ve hazır yemek sektörü evlerdeki mutfak yükünü azaltıyor.
Benzer eğilim Çin ve Singapur gibi Doğu Asya pazarlarında da görülüyor ve kompakt cihazlar tercih ediliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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