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Teknoloji Devi Japonlar Meğerse Bu Yüzden Bulaşık Makinesi Kullanmıyormuş

Teknoloji Devi Japonlar Meğerse Bu Yüzden Bulaşık Makinesi Kullanmıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 10:49
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Yüksek teknolojisiyle bilinen Japonya'da bulaşık makinesi hanelerin büyük bölümünde yer almıyor. Cihaz ülkede genellikle yalnızca geniş konutlara sahip varlıklı ailelerin mutfaklarında bulunuyor. Elde yıkama alışkanlığı, beslenme kültürü ve dar mutfaklar bu tercihin arkasındaki nedenler arasında gösteriliyor.

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Japon kültüründe elde yıkama, günlük yaşamın olağan ve vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.

Japon kültüründe elde yıkama, günlük yaşamın olağan ve vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.

Japonya'da elde yıkama pratiği yalnızca bir temizlik adımı değil, günlük yaşamın olağan ve vazgeçilmez bir parçası kabul ediliyor. Toplumda el temizliğindeki titizlik ve hassasiyetin makineler tarafından aynı düzeyde sağlanamayacağına dair yerleşik bir kanaat bulunuyor.

Cihazların yüksek elektrik ve su harcadığı düşüncesi de bu algıyla birleşiyor. Bu nedenle standart boyutlardaki makineler ülkede genellikle yalnızca geniş konutlara sahip varlıklı ailelerin mutfaklarında sınırlı kalıyor. Panasonic'e göre bulaşık makinesi hala bir lüks olarak değerlendiriliyor ve tüketicilerin cihazın bulaşıkları yıkama becerisine dair şüpheleri bulunuyor.

Yiyecek otomatları ve hazır yemek sektörü evlerdeki mutfak yükünü azaltıyor.

Yiyecek otomatları ve hazır yemek sektörü evlerdeki mutfak yükünü azaltıyor.

Japonya genelinde yaygın olan yiyecek otomatları ağı ve hazır yemek sektörü, evlerde tencere kaynatma ihtiyacını belirgin biçimde azaltıyor. Mikrodalga fırında pratik şekilde ısıtılan paketli gıdalar, mutfakta oluşan kirli kap kacak miktarını en alt seviyeye çekiyor.

Evde hazırlanan menüler de genellikle az malzeme gerektiren ve tencere kirletmeyen basit pişirme yöntemlerine dayanıyor. Bu durum, geniş hacimli bir yıkama makinesine duyulan gereksinimi ortadan kaldırıyor.

Benzer eğilim Çin ve Singapur gibi Doğu Asya pazarlarında da görülüyor ve kompakt cihazlar tercih ediliyor.

Benzer eğilim Çin ve Singapur gibi Doğu Asya pazarlarında da görülüyor ve kompakt cihazlar tercih ediliyor.

Doğu Asya'nın diğer pazarlarında da benzer eğilimler karşılık buluyor. Şehir merkezlerindeki konutların dar mutfak yapıları ve minimal yemek hazırlama tarzı, ankastre tip büyük bulaşık makineleri yerine yalnızca birkaç parçayı yıkayabilen kompakt tezgah üstü ünitelerin tercih edilmesine yol açıyor.

Hong Kong, Tayvan ve Japonya'da küçük mutfak alanı ve dışarıda yemek yeme kültürü de bulaşık makinesi oranının düşük kalmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Japonya'da cihazın yaygınlık oranı %30'un altında, Avrupa ve ABD'de ise %70'in üzerinde.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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