Teknoloji Devi Japonlar Meğerse Bu Yüzden Bulaşık Makinesi Kullanmıyormuş

Japonya'da elde yıkama pratiği yalnızca bir temizlik adımı değil, günlük yaşamın olağan ve vazgeçilmez bir parçası kabul ediliyor. Toplumda el temizliğindeki titizlik ve hassasiyetin makineler tarafından aynı düzeyde sağlanamayacağına dair yerleşik bir kanaat bulunuyor.

Cihazların yüksek elektrik ve su harcadığı düşüncesi de bu algıyla birleşiyor. Bu nedenle standart boyutlardaki makineler ülkede genellikle yalnızca geniş konutlara sahip varlıklı ailelerin mutfaklarında sınırlı kalıyor. Panasonic'e göre bulaşık makinesi hala bir lüks olarak değerlendiriliyor ve tüketicilerin cihazın bulaşıkları yıkama becerisine dair şüpheleri bulunuyor.