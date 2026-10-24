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Çöpten Ev Gerçek Oldu: Duvarları 20 Bin Diş Fırçası ve Eski Kot Pantolonlarla Yaptılar

Çöpten Ev Gerçek Oldu: Duvarları 20 Bin Diş Fırçası ve Eski Kot Pantolonlarla Yaptılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 20:41
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İngiltere'deki Brighton Üniversitesi kampüsünde inşa edilen Brighton Waste House, çöpe atılan malzemelerin yapı sektöründe nasıl değerlendirilebileceğini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 20 bin diş fırçası, eski kot pantolonlar, DVD'ler ve traş bıçaklarıyla dikkat çeken yapı, malzemelerin yeniden kullanımına yönelik araştırmalara ev sahipliği yapıyor.

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Mimar Duncan Baker-Brown öncülüğündeki proje, atık olarak görülen malzemelerin yapı sektörüne kazandırılabileceğini ortaya koydu.

Mimar Duncan Baker-Brown öncülüğündeki proje, atık olarak görülen malzemelerin yapı sektörüne kazandırılabileceğini ortaya koydu.

Brighton Üniversitesi tarafından hayata geçirilen yapı, sürdürülebilir mimariye farklı bir bakış açısı getiriyor. Yapıda yüzde 85'ten fazla geri dönüştürülmüş veya atık malzeme kullanıldığı belirtiliyor. Eski kot pantolonlardan DVD'lere, diş fırçalarından ahşap parçalarına kadar pek çok farklı malzeme binanın çeşitli bölümlerinde değerlendirildi.

Projenin temel amacı, normal şartlarda çöpe gidecek malzemelerin inşaat sektöründe nasıl kullanılabileceğini araştırmak ve atık miktarını azaltmaya yönelik alternatif yöntemler geliştirmek.

Yapının en dikkat çeken özelliği, duvarlarında kullanılan yaklaşık 20 bin atık diş fırçası olarak kaydedildi.

Yapının en dikkat çeken özelliği, duvarlarında kullanılan yaklaşık 20 bin atık diş fırçası olarak kaydedildi.

Üniversitenin paylaştığı bilgilere göre yapıda yaklaşık 20 bin kullanılmış diş fırçası bulunuyor. Belgelerde, zemin kattaki bir duvar boşluğunda 19 bin 800 diş fırçasının kullanıldığı kaydedildi. Fırçaların önemli bir bölümü, Gatwick Havalimanı'ndan kalkan uçuşlarda kullanılan ve sonrasında atılan ürünlerden toplanıldı.

Diğer atık malzemeler de yapının farklı bölümlerinde yer aldı. Eski kot pantolonlar, traş bıçakları, DVD'ler, video kasetleri, tuğlalar ve ahşap parçalarının bazıları duvar boşluklarına yerleştirilerek yalıtım açısından işlevleri incelendi. Yapıda ayrıca yaklaşık 10 ton tebeşir atığı ve yüzde 10 oranında kil içeren bir duvar kullanıldı.

Proje 2025 yılında Brighton Wild House adıyla yeni bir aşamaya geçerken yapı eğitim ve araştırma alanı olarak da kullanılıyor.

Proje 2025 yılında Brighton Wild House adıyla yeni bir aşamaya geçerken yapı eğitim ve araştırma alanı olarak da kullanılıyor.

Proje, 2025 yılında The Brighton Wild House adıyla yeni bir aşamaya geçti. Yeni yaklaşımda farklı ağaç türlerinden elde edilen ahşap, söğüt dallarından oluşturulan yapılar ve doğal dokular kullanılıyor. Doğal çevreye ait sesleri aktaran bir ses sistemi ile ormanlık manzarasını ve ekolojik değişimleri gözlemlemeye yardımcı artırılmış gerçeklik özellikli dürbünler de projeye dahil edildi. Üniversitede görev yapan öğretim üyesi Nick Gant, dönüşümün amacını günlük yaşamda yenileyici malzemeleri ve etkileşimli duyusal deneyimleri bir araya getirerek ev kavramını yeniden düşünmek şeklinde açıklıyor.

Brighton Waste House aynı zamanda eğitim alanı olarak da kullanılıyor. Projenin ilk aşamasında 300'den fazla öğrenci görev aldı, 35 farklı yerel eğitim kurumundan 750'den fazla öğrenci ise yapıyı eğitim ziyaretleri kapsamında gördü. Çalışma, geleceğin yapılarında geri dönüşümün, kaynakların verimli kullanımının ve biyolojik çeşitliliğin birlikte ele alınabileceğine işaret ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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