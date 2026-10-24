Çöpten Ev Gerçek Oldu: Duvarları 20 Bin Diş Fırçası ve Eski Kot Pantolonlarla Yaptılar
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İngiltere'deki Brighton Üniversitesi kampüsünde inşa edilen Brighton Waste House, çöpe atılan malzemelerin yapı sektöründe nasıl değerlendirilebileceğini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 20 bin diş fırçası, eski kot pantolonlar, DVD'ler ve traş bıçaklarıyla dikkat çeken yapı, malzemelerin yeniden kullanımına yönelik araştırmalara ev sahipliği yapıyor.
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Mimar Duncan Baker-Brown öncülüğündeki proje, atık olarak görülen malzemelerin yapı sektörüne kazandırılabileceğini ortaya koydu.
Yapının en dikkat çeken özelliği, duvarlarında kullanılan yaklaşık 20 bin atık diş fırçası olarak kaydedildi.
Proje 2025 yılında Brighton Wild House adıyla yeni bir aşamaya geçerken yapı eğitim ve araştırma alanı olarak da kullanılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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