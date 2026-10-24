Çöpten Ev Gerçek Oldu: Duvarları 20 Bin Diş Fırçası ve Eski Kot Pantolonlarla Yaptılar

Üniversitenin paylaştığı bilgilere göre yapıda yaklaşık 20 bin kullanılmış diş fırçası bulunuyor. Belgelerde, zemin kattaki bir duvar boşluğunda 19 bin 800 diş fırçasının kullanıldığı kaydedildi. Fırçaların önemli bir bölümü, Gatwick Havalimanı'ndan kalkan uçuşlarda kullanılan ve sonrasında atılan ürünlerden toplanıldı.

Diğer atık malzemeler de yapının farklı bölümlerinde yer aldı. Eski kot pantolonlar, traş bıçakları, DVD'ler, video kasetleri, tuğlalar ve ahşap parçalarının bazıları duvar boşluklarına yerleştirilerek yalıtım açısından işlevleri incelendi. Yapıda ayrıca yaklaşık 10 ton tebeşir atığı ve yüzde 10 oranında kil içeren bir duvar kullanıldı.