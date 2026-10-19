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Şehrin Ortasına Gitar Şeklinde Dev Gökdelen Dikiyorlar: Geceleri Aydınlatacak

Şehrin Ortasına Gitar Şeklinde Dev Gökdelen Dikiyorlar: Geceleri Aydınlatacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 13:51
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ABD'nin Las Vegas kentinde, bir elektro gitar şeklinde tasarlanan dev otel kulesi hızla yükseliyor. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde ve 42 katlı olan yapı, eski Mirage otelinin bulunduğu alanda inşa ediliyor. Hard Rock'ın projesinin 2027'nin sonlarında açılması bekleniyor.

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Kaynak: FOX5 VEGAS

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Eski Mirage'ın yerine yükselen proje, Las Vegas'ın sıra dışı mimariye yönelen yeni dönemini sembolleştiriyor.

Eski Mirage'ın yerine yükselen proje, Las Vegas'ın sıra dışı mimariye yönelen yeni dönemini sembolleştiriyor.

Hard Rock Las Vegas, 16 Temmuz 2024'te kapanan efsanevi The Mirage'ın bulunduğu alanda inşa ediliyor. Mirage'ın üç kulesi yeni pencereler ve kapsamlı bir iç mekan yenilemesiyle projeye dahil edilirken, gitar kule eski yapay yanardağın bulunduğu bölgeye yükseliyor. Kompleks tamamlandığında yaklaşık 3.600 ile 3.700 oda barındıracak.

Projenin toplam maliyetinin kaynaklara göre yaklaşık 4 ila 5 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor. Yapı, şehrin yeni dönem mimari hedeflerinin simgelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Mavi camlı cephesi, 42 katı ve yaklaşık 675 odasıyla kule Las Vegas silüetinin en dikkat çekici yapılarından biri olacak.

Mavi camlı cephesi, 42 katı ve yaklaşık 675 odasıyla kule Las Vegas silüetinin en dikkat çekici yapılarından biri olacak.

Yaklaşık 660 fit, yani 201 metre yüksekliğindeki kulenin dış cephesi neredeyse tamamlandı. Ağustos 2026'da yayımlanan drone görüntülerinde yalnızca bir köşede mavi cam panellerin takılması bekleniyordu. Gitar kule 1 Mayıs 2026'da en üst noktasına ulaştı ve içinde yaklaşık 675 oda bulunacak.

Projenin ana müteahhidi PENTA Building Group'un CEO'su John Cannito, ocak ayında sahada yaklaşık 650 işçi çalıştığını söyledi. Cannito, zirve dönemde bu sayının 1.500 ile 1.800 arasına çıkmasını beklediklerini belirtti.

Gitar sapının altından göğe uzanacak ışık huzmesi ve canlı müzik salonları projeyi bir eğlence merkezine çeviriyor.

Gitar sapının altından göğe uzanacak ışık huzmesi ve canlı müzik salonları projeyi bir eğlence merkezine çeviriyor.

Kompleksin içinde 5 bin kişilik Hard Rock Live ve 2 bin kişilik West Theater yer alacak. Yaklaşık 16 bin metrekarelik casino alanıyla birlikte proje, kente geleneksel otel anlayışının ötesinde bir eğlence deneyimi eklemeyi hedefliyor.

Gitar sapının altından gökyüzüne yaklaşık 6 kilometre uzanması planlanan ışık huzmesi ise geceleri kentin birçok noktasından görülebilecek. Kompleksin 2027'nin sonlarında açılması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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