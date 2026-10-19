Şehrin Ortasına Gitar Şeklinde Dev Gökdelen Dikiyorlar: Geceleri Aydınlatacak
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ABD'nin Las Vegas kentinde, bir elektro gitar şeklinde tasarlanan dev otel kulesi hızla yükseliyor. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde ve 42 katlı olan yapı, eski Mirage otelinin bulunduğu alanda inşa ediliyor. Hard Rock'ın projesinin 2027'nin sonlarında açılması bekleniyor.
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Kaynak: FOX5 VEGAS
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Eski Mirage'ın yerine yükselen proje, Las Vegas'ın sıra dışı mimariye yönelen yeni dönemini sembolleştiriyor.
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Mavi camlı cephesi, 42 katı ve yaklaşık 675 odasıyla kule Las Vegas silüetinin en dikkat çekici yapılarından biri olacak.
Gitar sapının altından göğe uzanacak ışık huzmesi ve canlı müzik salonları projeyi bir eğlence merkezine çeviriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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