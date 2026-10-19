Şehrin Ortasına Gitar Şeklinde Dev Gökdelen Dikiyorlar: Geceleri Aydınlatacak

Hard Rock Las Vegas, 16 Temmuz 2024'te kapanan efsanevi The Mirage'ın bulunduğu alanda inşa ediliyor. Mirage'ın üç kulesi yeni pencereler ve kapsamlı bir iç mekan yenilemesiyle projeye dahil edilirken, gitar kule eski yapay yanardağın bulunduğu bölgeye yükseliyor. Kompleks tamamlandığında yaklaşık 3.600 ile 3.700 oda barındıracak.

Projenin toplam maliyetinin kaynaklara göre yaklaşık 4 ila 5 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor. Yapı, şehrin yeni dönem mimari hedeflerinin simgelerinden biri olarak değerlendiriliyor.