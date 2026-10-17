Türkiye'den Çıkarken Komşunun Gümrüğünde Yakalandı: Altından 105 Bin Euroluk Altın Çıktı

Uzman incelemesinde 13 adet altın sikkenin toplam 181,20 gram ağırlığında olduğu ve değerinin 21 bin 464,95 euro olduğu belirlendi. Yüzükler ve pırlantalı madalyonların da aralarında bulunduğu diğer altın eşyaların ise 732,60 gram ağırlığında ve 83 bin 516,76 euro değerinde olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen altınların toplam ağırlığının 913,80 gram, toplam değerinin ise 104 bin 981,71 euro olduğu bildirildi.