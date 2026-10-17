Türkiye'den Çıkarken Komşunun Gümrüğünde Yakalandı: Altından 105 Bin Euroluk Altın Çıktı
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Romanya'ya gitmek üzere Edirne'deki Kapıkule'den çıkarak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na giren yabancı plakalı bir minibüste, 104 bin 981 euro değerinde beyan edilmemiş 913,80 gram altın ele geçirildi.
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Kaynak: İHA
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Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda risk analizi kapsamında kontrol edilen minibüsün bagaj bölümünün altından altın çıktı.
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Uzman incelemesinde ele geçirilen altınların toplam ağırlığı 913,80 gram, toplam değeri ise 104 bin 981,71 euro olarak belirlendi.
Şüpheli mahkemeye çıkarıldı, hakkında 5 bin euro kefalet belirlendi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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