article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'den Çıkarken Komşunun Gümrüğünde Yakalandı: Altından 105 Bin Euroluk Altın Çıktı

Türkiye'den Çıkarken Komşunun Gümrüğünde Yakalandı: Altından 105 Bin Euroluk Altın Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 20:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Romanya'ya gitmek üzere Edirne'deki Kapıkule'den çıkarak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na giren yabancı plakalı bir minibüste, 104 bin 981 euro değerinde beyan edilmemiş 913,80 gram altın ele geçirildi.

Detaylar 👇

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda risk analizi kapsamında kontrol edilen minibüsün bagaj bölümünün altından altın çıktı.

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda risk analizi kapsamında kontrol edilen minibüsün bagaj bölümünün altından altın çıktı.

Olay, 9 Ekim tarihinde saat 14.45 sıralarında Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Romanya'ya seyahat eden Romanya vatandaşı sürücü ve beraberindeki yolcunun bulunduğu yabancı plakalı minibüs, risk analizi kapsamında detaylı gümrük kontrolüne alındı.

Kontrol sırasında aracın bagaj bölümünün altında altın sikke ve çeşitli altın eşyaların bulunduğu şeffaf poşetler tespit edildi. Araçta bulunan kişilerin gümrük kontrolü öncesinde beyan edecek herhangi bir eşyalarının olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Uzman incelemesinde ele geçirilen altınların toplam ağırlığı 913,80 gram, toplam değeri ise 104 bin 981,71 euro olarak belirlendi.

Uzman incelemesinde ele geçirilen altınların toplam ağırlığı 913,80 gram, toplam değeri ise 104 bin 981,71 euro olarak belirlendi.

Uzman incelemesinde 13 adet altın sikkenin toplam 181,20 gram ağırlığında olduğu ve değerinin 21 bin 464,95 euro olduğu belirlendi. Yüzükler ve pırlantalı madalyonların da aralarında bulunduğu diğer altın eşyaların ise 732,60 gram ağırlığında ve 83 bin 516,76 euro değerinde olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen altınların toplam ağırlığının 913,80 gram, toplam değerinin ise 104 bin 981,71 euro olduğu bildirildi.

Şüpheli mahkemeye çıkarıldı, hakkında 5 bin euro kefalet belirlendi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Şüpheli mahkemeye çıkarıldı, hakkında 5 bin euro kefalet belirlendi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Gümrük işlemleri sırasında altınların araçta bulunan yolcuya ait olduğu belirlendi. Altınlara ve olayda kullanılan araca el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Şüphelinin yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldığı, hakkında 5 bin euro kefalet belirlendiği ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın