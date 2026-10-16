Dünyadaki Altının Yüzde 99'u Tek Bir Yerde Saklı: 1,6 Katrilyon Tonluk Hazineye Kimse Ulaşamıyor

Çekirdekteki kesin altın miktarını ölçmek mevcut teknolojiyle mümkün değil. Jeolog Bernard Wood'un hesaplamasına göre çekirdekte yaklaşık 1,6 katrilyon ton altın bulunuyor. İnsanlığın 21. yüzyıla kadar çıkardığı toplam altın ise yaklaşık 200-210 bin ton olarak tahmin ediliyor.

Araştırmacılar çekirdekteki bu altının hazine filmlerindeki gibi külçeler ya da damarlar halinde bulunmadığını belirtiyor. Metal, demir ve nikel alaşımı içinde atomik düzeyde çözünmüş durumda. Bu yapı, geleneksel madencilik yöntemleriyle ayrıştırılmasını imkansız kılıyor.