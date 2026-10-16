Dünyadaki Altının Yüzde 99'u Tek Bir Yerde Saklı: 1,6 Katrilyon Tonluk Hazineye Kimse Ulaşamıyor
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Bilim insanlarının hesaplamalarına göre Dünya'daki altının %99'undan fazlası gezegenin çekirdeğinde hapsolmuş durumda. Tahminlere göre bu rezerv, insanlığın bugüne kadar çıkardığı toplam altından kat kat fazla ve yüzeyi defalarca kaplayabilecek büyüklükte. Ancak bu devasa servete ulaşmak, bilimsel ve teknolojik nedenlerle mümkün görünmüyor.
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Kaynak: IflScience
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Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gezegen şekillenirken en ağır metaller yer çekiminin etkisiyle merkeze doğru çöktü.
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Çekirdekteki tahmini altın rezervi yaklaşık 1,6 katrilyon ton olurken, insanlığın çıkardığı toplam miktar yalnızca 200-210 bin ton.
Çekirdeğe ulaşmanın önünde derinlik, sıcaklık ve manyetik alan gibi aşılamaz engeller bulunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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