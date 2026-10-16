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Dünyadaki Altının Yüzde 99'u Tek Bir Yerde Saklı: 1,6 Katrilyon Tonluk Hazineye Kimse Ulaşamıyor

Dünyadaki Altının Yüzde 99'u Tek Bir Yerde Saklı: 1,6 Katrilyon Tonluk Hazineye Kimse Ulaşamıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 12:07
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Bilim insanlarının hesaplamalarına göre Dünya'daki altının %99'undan fazlası gezegenin çekirdeğinde hapsolmuş durumda. Tahminlere göre bu rezerv, insanlığın bugüne kadar çıkardığı toplam altından kat kat fazla ve yüzeyi defalarca kaplayabilecek büyüklükte. Ancak bu devasa servete ulaşmak, bilimsel ve teknolojik nedenlerle mümkün görünmüyor. 

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Kaynak: IflScience

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Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gezegen şekillenirken en ağır metaller yer çekiminin etkisiyle merkeze doğru çöktü.

Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gezegen şekillenirken en ağır metaller yer çekiminin etkisiyle merkeze doğru çöktü.

Fizikçi, kimyager, jeolog ve astronomların ortak çalışmaları Dünya'nın oluşum dönemine ışık tutuyor. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gezegen şekillenirken, yer çekiminin etkisiyle en ağır metaller merkeze doğru çöktü.

Bilim insanlarının 'gezegensel farklılaşma' adını verdiği bu süreçte altın, platin, iridyum ve osmiyum gibi ağır elementler dibe çökerken, daha hafif silikatlar manto ve yer kabuğunu oluşturdu.

Çekirdekteki tahmini altın rezervi yaklaşık 1,6 katrilyon ton olurken, insanlığın çıkardığı toplam miktar yalnızca 200-210 bin ton.

Çekirdekteki tahmini altın rezervi yaklaşık 1,6 katrilyon ton olurken, insanlığın çıkardığı toplam miktar yalnızca 200-210 bin ton.

Çekirdekteki kesin altın miktarını ölçmek mevcut teknolojiyle mümkün değil. Jeolog Bernard Wood'un hesaplamasına göre çekirdekte yaklaşık 1,6 katrilyon ton altın bulunuyor. İnsanlığın 21. yüzyıla kadar çıkardığı toplam altın ise yaklaşık 200-210 bin ton olarak tahmin ediliyor.

Araştırmacılar çekirdekteki bu altının hazine filmlerindeki gibi külçeler ya da damarlar halinde bulunmadığını belirtiyor. Metal, demir ve nikel alaşımı içinde atomik düzeyde çözünmüş durumda. Bu yapı, geleneksel madencilik yöntemleriyle ayrıştırılmasını imkansız kılıyor.

Çekirdeğe ulaşmanın önünde derinlik, sıcaklık ve manyetik alan gibi aşılamaz engeller bulunuyor.

Çekirdeğe ulaşmanın önünde derinlik, sıcaklık ve manyetik alan gibi aşılamaz engeller bulunuyor.

Çekirdek, yüzeyden yaklaşık 2.900 kilometre derinde yer alıyor. İnsanlığın bugüne kadar açabildiği en derin sondaj kuyusu ise yalnızca 12,3 kilometre. Ayrıca çekirdekteki 4.000-6.000 °C arasındaki sıcaklığa dayanabilecek bir teknoloji de bulunmuyor.

Çekirdek, gezegeni uzay radyasyonundan koruyan manyetik alanı da üretiyor. Uzmanlar, çekirdek yapısına yapılacak herhangi bir müdahalenin manyetosferi zayıflatarak Dünya'daki yaşamı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle devasa altın rezervi şimdilik yalnızca teoride kalan bir hazine olarak duruyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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