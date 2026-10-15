Evlerindeki Boş Odayı 4 Yıldır Evsiz Gençlere Veriyorlar: Kendi Anahtarları Bile Var

SASH'in 19 ev sahibi ailesi, savunmasız gençlere acil gecelik konaklama ya da uzun vadeli destekli barınma sağlıyor. Beth, ilk adımın 'eşleştirme görüşmesi' olduğunu, bunun misafirin tamamen yabancı olmamasını sağladığını söylüyor. Beth, bu deneyimi aynı anda hem en iyi arkadaşa hem de ev arkadaşına sahip olmaya benzetiyor. Ava yemekleri onlarla yiyor, pazar yemeğini birlikte yiyorlar, televizyon izliyor ve günlük hayatlarını konuşuyorlar.

Çift misafirlerine bütçe yapmayı, özgeçmiş yazmayı, iş görüşmesine hazırlanmayı ve yemek pişirmeyi öğretiyor. Geç saatte gelen misafirler, unutulan anahtarlar ve yüksek sesli telefon konuşmaları gibi zorluklarla da karşılaştılar, ancak bunları sakin karşılamaya çalışıyorlar. Mike, empati ve sabır gerektiğini söylüyor; gençlerin açılmasının ve rahat hissetmesinin zaman alabileceğini ekliyor.