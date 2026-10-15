Evlerindeki Boş Odayı 4 Yıldır Evsiz Gençlere Veriyorlar: Kendi Anahtarları Bile Var
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İngiltere'nin York kentinde Mike ve Beth Edwards çifti, evsiz kalan gençlere boş odalarını açıyor. Dördüncü yıldır SASH (Safe and Sound Homes) adlı hayır kuruluşunun programına katılan çift, şu anda beşinci misafirleri olan 22 yaşındaki Ava'yı ağırlıyor. Ava, bir ilişkinin bitmesinin ardından kendini hostellerde bulmuştu.
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Kaynak: BBC
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Mike ve Beth Edwards, 22 yaşındaki Ava'ya York'taki evlerinde boş bir yatak odası verdi.
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SASH'in 19 ev sahibi ailesi, eşleştirme görüşmesiyle başlayan bir destek sunuyor.
Genç evsizliği artarken SASH, yeni ev sahiplerine her zaman ihtiyaç duyuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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