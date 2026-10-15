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Evlerindeki Boş Odayı 4 Yıldır Evsiz Gençlere Veriyorlar: Kendi Anahtarları Bile Var

Evlerindeki Boş Odayı 4 Yıldır Evsiz Gençlere Veriyorlar: Kendi Anahtarları Bile Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 23:41
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İngiltere'nin York kentinde Mike ve Beth Edwards çifti, evsiz kalan gençlere boş odalarını açıyor. Dördüncü yıldır SASH (Safe and Sound Homes) adlı hayır kuruluşunun programına katılan çift, şu anda beşinci misafirleri olan 22 yaşındaki Ava'yı ağırlıyor. Ava, bir ilişkinin bitmesinin ardından kendini hostellerde bulmuştu.

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Kaynak: BBC

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Mike ve Beth Edwards, 22 yaşındaki Ava'ya York'taki evlerinde boş bir yatak odası verdi.

Mike ve Beth Edwards, 22 yaşındaki Ava'ya York'taki evlerinde boş bir yatak odası verdi.

Ava, ilişkisinin bitmesi nedeniyle evsiz kalınca hostellerde yaşamak zorunda kaldı. Kendini 'sistemde kaybolmuş' hissettiğini söyleyen genç kadın, iki ay önce genç evsizliğiyle mücadele eden SASH tarafından Edwards çiftine yönlendirildi. Artık güvenlik, huzur ve arkadaşlık bulduğunu belirtiyor.

30'lu yaşlarındaki çift, köpekleri Lilah ile üç yatak odalı evde yaşıyor ve programın bir parçası olarak dört yıldır misafir ağırlıyor. Çift, evdeki ikinci boş odayı da SASH'e kaydettirdi.

SASH'in 19 ev sahibi ailesi, eşleştirme görüşmesiyle başlayan bir destek sunuyor.

SASH'in 19 ev sahibi ailesi, eşleştirme görüşmesiyle başlayan bir destek sunuyor.

SASH'in 19 ev sahibi ailesi, savunmasız gençlere acil gecelik konaklama ya da uzun vadeli destekli barınma sağlıyor. Beth, ilk adımın 'eşleştirme görüşmesi' olduğunu, bunun misafirin tamamen yabancı olmamasını sağladığını söylüyor. Beth, bu deneyimi aynı anda hem en iyi arkadaşa hem de ev arkadaşına sahip olmaya benzetiyor. Ava yemekleri onlarla yiyor, pazar yemeğini birlikte yiyorlar, televizyon izliyor ve günlük hayatlarını konuşuyorlar.

Çift misafirlerine bütçe yapmayı, özgeçmiş yazmayı, iş görüşmesine hazırlanmayı ve yemek pişirmeyi öğretiyor. Geç saatte gelen misafirler, unutulan anahtarlar ve yüksek sesli telefon konuşmaları gibi zorluklarla da karşılaştılar, ancak bunları sakin karşılamaya çalışıyorlar. Mike, empati ve sabır gerektiğini söylüyor; gençlerin açılmasının ve rahat hissetmesinin zaman alabileceğini ekliyor.

Genç evsizliği artarken SASH, yeni ev sahiplerine her zaman ihtiyaç duyuyor.

Genç evsizliği artarken SASH, yeni ev sahiplerine her zaman ihtiyaç duyuyor.

SASH devam eden destek sağlıyor ve yerleştirmeleri altı haftada bir gözden geçiriyor. Ava'nın bir vaka görevlisi var. Mike ve Beth'e SASH tarafından haftalık 130 sterlin masraf ödemesi yapılıyor. Hayır kuruluşu belediyeden bir miktar fon alıyor, ancak ağırlıklı olarak destekçilerden toplanan bağışlara dayanıyor.

Centrepoint'e göre bu yıl yaklaşık 124 bin genç evsizlik riskiyle karşı karşıya kalacak ya da evsizlik yaşayacak. Yaygın nedenler arasında aile içi çözülme, yerel yönetim bakımından ayrılma, okuldan uzaklaştırılma, çete suçları, şiddetten kaçış ve ruh sağlığı sorunları sayılıyor. SASH yerleştirme yöneticisi Nick Tilney, sorunun yalnızca barınma sağlamaktan ibaret olmadığını ve gençlerin evsizlik döngüsüne düşmemesi gerektiğini belirtiyor. Edwards çifti için bir yerleştirmenin sonu buruk bir an. Mike, misafirlerin bir sonraki bölümlerine geçmesini görmenin harika olduğunu söylüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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