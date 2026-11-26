CDC'ye göre 1957 ve sonrasında doğan çoğu yetişkin için belgelenmiş tek doz kızamık aşısı korunmak için yeterli. Kurum, 1989 öncesinde doğanlar dahil yetişkinler için ikinci doza yönelik toplu bir aşılama programı önermiyor. İki doz ise belirli gruplar için isteniyor: liseden sonra eğitim görenler, sağlık çalışanları, yurt dışına seyahat edenler, bağışıklığı baskılanmış kişilerle yakın temasta olanlar ve salgın sırasında halk sağlığı yetkililerinin riskli saydığı kişiler. Dozlar arasında en az 28 gün olması gerekiyor.

1957 öncesinde doğanlar ise çocuklukta hastalığı geçirdikleri varsayıldığı için bağışık sayılıyor. Aşının etkisi de bu tabloyu açıklıyor: tek doz kızamığa karşı yüzde 93, iki doz yüzde 97 oranında koruyor.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Joshua Sharfstein'a göre hiç aşı olmamış kişiler (1957 öncesinde doğanlar hariç) vakit kaybetmeden aşı olmalı. Tek doz yaptıranlar ise kendilerini riskli gruplarda sayıp saymadıklarını düşünmeli. Yale Tıp Fakültesi'nden Dr. Richard Martinello da tek dozla yetinenlerin bir doktora danışmasını önerdi.