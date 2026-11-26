ABD'de Kızamık Alarmı Büyüyor: Milyonlarca Yetişkin Risk Altında Olabilir, Uzmanlardan Aşı Geçmişi Uyarısı
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ABD'de kızamık vakaları 2026'da 5 bini aşarak son 35 yılın en yüksek sayısına ulaştı. Salgının büyümesi uzmanların dikkatini yetişkinlere çevirdi: 1989 öncesinde doğup çocukken yalnızca tek doz aşı olanlar, aşı geçmişlerini kontrol etmeye ve gerekirse doktorlarına danışmaya çağrılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise çoğu yetişkin için tek dozun yeterli olduğunu belirtiyor.
[Kaynak: CDC, AP / PBS NewsHour, Euronews]
CDC çoğu yetişkin için tek dozu yeterli görüyor, ancak bazı gruplara iki doz öneriyor.
1963-1967 arasında çocuklara yapılan bazı aşılar bugünkü kadar güçlü değildi.
ABD'de 2026'da 5 bin 182 vaka kaydedildi, bu rakam 2025'in iki katından fazla.
Kızamık ateşle başlıyor, zatürreye ve beyin iltihabına kadar gidebiliyor.
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