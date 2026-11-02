Kongo'da Ebola Salgınında Ölü Sayısı 5 Bini Aştı: 10 Binden Fazla Vaka Var, Aşı da Tedavi de Yok
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ortasında ilan edilen Bundibugyo tipi Ebola salgınında ölenlerin sayısı 5 bini geçti. Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ekim'de açıkladığı verilere göre 10 bin 351 vakanın 5 bin 26'sı hayatını kaybetti; salgın, 2014-2016 Batı Afrika salgınından sonra kayıtlara geçen en ölümcül Ebola salgını oldu. Hastalığa yakalananların yaklaşık yarısı yaşamını yitirirken, bu tür için onaylanmış bir aşı ya da tedavi yöntemi de bulunmuyor.
Kaynak: Reuters, AP, DSÖ, CDC
Vakaların neredeyse tamamı Ituri ve Kuzey Kivu'da toplanırken salgın 8 eyalette 67 sağlık bölgesine yayıldı.
Yeni vakaların yaklaşık yüzde 80'i izlenen temas zincirlerinin dışında ortaya çıkıyor.
Bundibugyo türü için onaylı bir aşı ya da tedavi yok, hastalar yalnızca belirtilere yönelik bakım alıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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