Kongo'da Ebola Salgınında Ölü Sayısı 5 Bini Aştı: 10 Binden Fazla Vaka Var, Aşı da Tedavi de Yok

Salgının arkasında, daha az bilinen Bundibugyo türü var; Zaire türünden farklı olarak bu tür için onaylı bir aşı ya da ilaç yok. Hastalar ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı, kusma, ishal ve açıklanamayan kanama gibi belirtilere göre tedavi ediliyor. DSÖ'nün 23 Ekim'de duyurduğuna göre Ituri'nin merkezi Bunia'da TUMAINI adlı bir aşı denemesi başlatıldı.

Virüs sınırları da aştı. Kenya'da dokuz doğrulanmış vaka ve iki ölüm, Nijerya'da bir ithal vaka, Uganda'da daha önce 20 vaka görüldü; Fransa da bir ithal vaka bildirdi. ABD'de ise vaka yok. CDC, Kongo'da son 21 günde bulunmuş kişilerin ABD'ye ticari uçuşlarla gelmesini zaten yasaklamıştı. 3 Kasım'da Doğu Saati ile 23.59'dan itibaren ABD'ye uluslararası uçuşla gelen her yolcu ve mürettebat, son 21 günde Kongo'da bulunmadığını beyan etmek zorunda olacak; uygulamanın 18 Aralık'a kadar sürmesi planlanıyor. CDC, Amerikan halkı ve seyahat edenler için riskin 'düşük' kaldığını belirtiyor.

DSÖ ise seyahat ve ticaret kısıtlamalarına karşı çıkıyor. Kurumun açıklamasında, etkilenen ülkelere seyahat ve ticarete yönelik hiçbir kısıtlamanın önerilmediği vurgulanıyor. Salgının önümüzdeki haftalarda nasıl seyredeceği ise temas takibinin ne kadar toparlanabileceğine bağlı olacak.