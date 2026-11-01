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Bir Hemşire Ebola Biriminin Yüksek Riskli Alanına Girmeden Önce Tam Koruyucu Ekipmanı Nasıl Giydiğini Gösterdi

Bir Hemşire Ebola Biriminin Yüksek Riskli Alanına Girmeden Önce Tam Koruyucu Ekipmanı Nasıl Giydiğini Gösterdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
01.11.2026 - 14:41

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda mayıs ayında ilan edilen Ebola salgını, bölgede görev yapan sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Bundibugyo türünün yol açtığı salgında hastalık, enfekte kişilerin ya da hastalıktan ölenlerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Haliyle yüksek riskli alana girecek sağlık çalışanları için en büyük güvence, adım adım ve eksiksiz giyilen koruyucu ekipman oluyor.

Hemşire Laura Lampe, bir Ebola tedavi biriminin yüksek riskli alanına girmeden önce Dünya Sağlık Örgütü protokolüne uygun tam koruyucu ekipmanı nasıl giydiğini gösterdi. Kauçuk çizme ve eldivenlerle başlayan hazırlık, yırtık olup olmadığının kontrolü, arkadaşın fermuarı çekmesi, N95 maske, gözlük, kapüşon ve çift kat eldivenle sürerken, sırtına adını, mesleğini ve üniteye giriş saatini yazdı. Hemşirenin dakikalar süren bu hazırlığı, durumun ciddiyetini bir kere daha ortaya koydu. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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