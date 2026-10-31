Türkiye'de Komedyenlik Yapan Musti Kusti Senegal'de Sahte Büyücülük Yapan Anneannesinin Yöntemlerini İfşa Etti

Falcılık, büyücülük ve medyumluk, ülkemizde de dünyanın pek çok yerinde de kuşaklardır merak edilen konulardan biri. Günümüzde pek çok kişi bu tarz uygulamaları ilkel bulsa da hala inanan büyük bir çoğunluk var. Öyle ki denizde ya da bir orman yürüyüşünde, çok bilinen büyü yöntemlerinin uygulandığı nesnelerle karşılaşabiliyoruz. Elbette bu tarz işlerin bir de arka planı var.

Komedyen Musti Kusti, konuk olduğu Anlatsam Film Olur programında tam olarak bu perde arkasını anlattı. Anneannesinin hem çıkıkçı hem de büyücü olduğunu söyleyen Musti Kusti, tüm ailenin müşteriler hakkında önceden nasıl bilgi topladığını ve bu bilgileri nasıl kullandığını adım adım anlattı. Kendisinin de dahil olmak zorunda olduğu süreç, hem stüdyodaki konukları hem ekran başından izleyenleri kahkahaya boğdu.

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