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Türkiye'de Komedyenlik Yapan Musti Kusti Senegal'de Sahte Büyücülük Yapan Anneannesinin Yöntemlerini İfşa Etti

Türkiye'de Komedyenlik Yapan Musti Kusti Senegal'de Sahte Büyücülük Yapan Anneannesinin Yöntemlerini İfşa Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.10.2026 - 22:51 Son Güncelleme: 31.10.2026 - 23:21

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Falcılık, büyücülük ve medyumluk, ülkemizde de dünyanın pek çok yerinde de kuşaklardır merak edilen konulardan biri. Günümüzde pek çok kişi bu tarz uygulamaları ilkel bulsa da hala inanan büyük bir çoğunluk var. Öyle ki denizde ya da bir orman yürüyüşünde, çok bilinen büyü yöntemlerinin uygulandığı nesnelerle karşılaşabiliyoruz. Elbette bu tarz işlerin bir de arka planı var. 

Komedyen Musti Kusti, konuk olduğu Anlatsam Film Olur programında tam olarak bu perde arkasını anlattı. Anneannesinin hem çıkıkçı hem de büyücü olduğunu söyleyen Musti Kusti, tüm ailenin müşteriler hakkında önceden nasıl bilgi topladığını ve bu bilgileri nasıl kullandığını adım adım anlattı. Kendisinin de dahil olmak zorunda olduğu süreç, hem stüdyodaki konukları hem ekran başından izleyenleri kahkahaya boğdu. 

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"Bizim ondan önce eve varmamız gerekiyordu"

"Bizim ondan önce eve varmamız gerekiyordu"

Musti Kusti'nin anlattığı yöntem, psikolojide 'sıcak okuma' olarak bilinen tekniğin tam karşılığı. Sıcak okumada kişi, karşısındakine ait bilgileri daha o masaya oturmadan edinir. Takip etmek, çevresine sormak ya da kapıdan girdiği andaki halini ve kıyafetini not etmek bu yöntemin klasik adımları arasında yer alıyor. Elde edilen bilgiler sonradan 'görünmeyenden gelen mesajlar' gibi sunulunca, müşteri hiç söylemediği şeylerin bilindiğini düşünüyor.

Bunun bir de 'soğuk okuma' adı verilen kardeşi var. Burada hazırlık yapılmıyor, bunun yerine herkese uyabilecek genel cümleler kuruluyor ve karşıdakinin yüz ifadesine, tepkilerine göre cümle şekilleniyor. Psikolog Bertram Forer'in 1948'de yaptığı deneyde öğrenciler, aslında herkese aynı verilen genel bir kişilik tanımını kendilerine özel olarak yazılmış sanıp ortalama 5 üzerinden 4,26 puan verdi. Bu eğilim bugün 'Forer etkisi' olarak anılıyor.

Kısacası bir kehanetin ardında çoğu zaman iyi bir gözlem, biraz hazırlık ve karşıdakinin duymak istediği şeyi sezme becerisi yatıyor. Kendimize özel sandığımız yorumların bir kısmının aslında hepimize uyabildiğini hatırlamakta fayda var.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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